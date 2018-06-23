فرنسا وإسبانيا تقترحان انشاء مراكز إنزال مغلقة بأوروبا لاستقبال المهاجرين

باريس (أ.ش.أ)

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم السبت، إن فرنسا و إسبانيا تقترحان إنشاء مراكز مغلقة بأوروبا لإستقبال المهاجرين فور إنزالهم، داعيا الى حل مختلف و متكامل لأزمة المهاجرين التى تقسم أوروبا.

وقال ماكرون- فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الحكومة الاسبانية الجديد بيدرو سانشيز- :" نؤيد اقامة مراكز مغلقة وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مزودة بوسائل اوروبية تتيح التضامن المالى الفورى و دراسة سريعة للملفات و التضامن الاوروبى حتى يقوم كل بلد بشكل منظم باستضافة اللاجئين.

كما دعا ماكرون الى التضامن و الفاعلية الاوروبية لاعادة المهاجرين غير مستوفين شروط اللجوء الى بلدانهم الاصلية و ليس بأى حال من الاحوال الى دول العبور.

كما أيد ماكرون فكرة فرض عقوبات مالية على دول الاتحاد الاوروبى التى سترفض استقبال المهاجرين حيث قال فى هذا الصدد:" لا يمكن ان تكون هناك بلدان تستفيد بكثافة من تضامن الاتحاد الاوروبى و ان تتحلى بالانانية الوطنية حين يتعلق الامر بقضايا الهجرة".

و يشار إلى أنه لا توجد مراكز مغلقة تقريبًا تُدرس فيها ملفات المهاجرين فى أوروبا ، باستثناء حالات قليلة نادرة فى اليونان وإيطاليا تديرها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وينص الاقتراح الفرنسى -الإسبانى على اتخاذ إجراء على نطاق أوسع مع المراكز المغلقة فى "البلد الأقرب إلى الانزال" ، حيث ينبغى أن يبقى المهاجرون لحين دراسة ملفاتهم.