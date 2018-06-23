video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 07:15 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

"فتح" تدعو كافة القوى وأبناء الشعب الفلسطينى للالتحام فى مواجهة "صفقة القرن"

السبت، 23 يونيو 2018 05:59 م
"فتح" تدعو كافة القوى وأبناء الشعب الفلسطينى للالتحام فى مواجهة "صفقة القرن" حركة فتح
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

دعت حركة "فتح" كافة القوى على الساحة الفلسطينية وأبناء الشعب دون استثناء للالتحام والتوحد فى مواجهة المؤامرة الأكبر "صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها.

وأكد المتحدث الرسمى باسم حركة فتح أسامة القواسمى - فى تصريح له اليوم السبت - أن الجهود الفلسطينية الشعبية والفصائلية والإعلامية بكافة أشكالها يجب أن تتضافر للتصدى للمؤامرة التى تُحاك بين أعضاء الفريق الواحد الأمريكى الإسرائيلى.

وشدد على أن الهدف الوحيد للأفكار الأمريكية يكمن فى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية تماما من خلال بوابة المساعدات الإنسانية والاقتصادية وشطب الأونروا بعد قرارهم المتعلق بالقدس وتكريس حالة الانقسام.

ودعا القواسمى وسائل الإعلام المختلفة والناشطين فى وسائل التواصل الاجتماعى إلى التركيز على فضح مؤامرة صفقة القرن، مؤكدا أن للشعب الفلسطينى عنوانا كبيرا اسمه منظمة التحرير الفلسطينية وله حقوق سياسية وله حقوق فى دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حركة فتح: نستنكر اعتداء "ميليشيات" حماس على أسرانا فى ساحة السرايا

حركة فتح: الاحتلال الإسرائيلى لم يخرج عن عقلية عصابات "الهاجانا"

قيادى بحركة فتح: الجنائية الدولية تبدأ اليوم بالتحقيق الفعلى لملفات فلسطين

فتح فلسطين

صفقه القرن

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة