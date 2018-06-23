"فتح" تدعو كافة القوى وأبناء الشعب الفلسطينى للالتحام فى مواجهة "صفقة القرن"

رام الله (أ ش أ)

دعت حركة "فتح" كافة القوى على الساحة الفلسطينية وأبناء الشعب دون استثناء للالتحام والتوحد فى مواجهة المؤامرة الأكبر "صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها.

وأكد المتحدث الرسمى باسم حركة فتح أسامة القواسمى - فى تصريح له اليوم السبت - أن الجهود الفلسطينية الشعبية والفصائلية والإعلامية بكافة أشكالها يجب أن تتضافر للتصدى للمؤامرة التى تُحاك بين أعضاء الفريق الواحد الأمريكى الإسرائيلى.

وشدد على أن الهدف الوحيد للأفكار الأمريكية يكمن فى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية تماما من خلال بوابة المساعدات الإنسانية والاقتصادية وشطب الأونروا بعد قرارهم المتعلق بالقدس وتكريس حالة الانقسام.

ودعا القواسمى وسائل الإعلام المختلفة والناشطين فى وسائل التواصل الاجتماعى إلى التركيز على فضح مؤامرة صفقة القرن، مؤكدا أن للشعب الفلسطينى عنوانا كبيرا اسمه منظمة التحرير الفلسطينية وله حقوق سياسية وله حقوق فى دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.