فتح باب الترشح لعضوية مجالس الاتحادات النقابية العمالية بالقوى العاملة

كتب محمود راغب - تصوير عمرو مصطفى

بدأ منذ قليل، بديوان عام وزارة القوى العاملة، فتح باب تقديم أوراق الترشح لعضوية مجالس إدارة الاتحادات النقابية العمالية "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، ويستمر حتى الثالثة عصرا.

تشمل الأوراق طلب الترشح، بحيث يكون مسددا للاشتراكات حتي تاريخ يوم التقدم بطلب الترشح، فضلا طلب الترشح علي منصب رئيس أو لعضوية المجلس، وشهادة من الاتحاد العام تفيد العضوية، وشهادة بالعضوية النقابية للدورة 2006 /2010 والممتدة بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاليين.

ومن المقرر أن يتفقد وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقديم أوراق الترشح ، حيث كانت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات العمالية، قد انتهت من قبول إيداع أوراق مجالس إدارة 27 نقابة عامة للترشح لانتخابات المرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجالس إدارة الاتحادات النقابية العمالية، علي أن تعلن أسماء المرشحين في اليوم التالي، والطعون والبت فيها بعد غد الإثنين على أن تعلن الكشوف النهائية 26 يونيو الجارى، بحيث تجرى الانتخابات 27 من نفس الشهر، وإعلان النتائج وإيداع الأوراق فى اليوم التالي.