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غدا.. تشييع جنازة اللواء باقى زكى يوسف من كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة

السبت، 23 يونيو 2018 06:42 م
غدا.. تشييع جنازة اللواء باقى زكى يوسف من كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة اللواء الراحل باقى زكى يوسف
كتب زكى القاضى
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تشيع جنازة اللواء مهندس باقى زكى يوسف، صاحب فكرة عبور خط بارليف، غدا الأحد من كنيسة مارمرقس بشارع كيلوباترا فى مصر الجديدة.

وكان اللواء مهندس باقى زكى يوسف، صاحب فكرة عبور خط بارليف،  والذى اقترح على القيادة السياسية فى حرب أكتوبر 1973 بالاعتماد على مضخات المياه القوية لتجريف خط بارليف لعبور القوات، توفى صباح اليوم السبت.

وقال اللواء باقى زكى فى حوار سابق لـ"اليوم السابع":" كنا نملك قوى كبيرة، والمياه قوية فى القناة، فاقترحت على القادة بأن نجلب طلمبات «ماصة كابسة»، تسحب المياه من القناة، وتضخها فى الساتر الترابى، وهو مؤهل لذلك، نظرا لانحداره الشديد، ونضع عددا كبيرا من الطلمبات بطول القناة، ونفتح بها ما نريد فى الطول والعرض".

 

 

 


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وفاة صاحب فكرة عبور خط بارليف اللواء مهندس باقى زكى يوسف

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