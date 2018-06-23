عودة فتاة إلى منزلها بعد الإبلاغ عن مصرعها غرقا فى ترعة بالمنيا

فريق المحافظات

عادت فتاة لمنزلها، بعد أن أبلغ والدها أجهزة الأمن بغرقها داخل الترعة بمركز بنى مزار بالمنيا.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنى مزار، بتلقيه إشارة من عمليات النجدة، تفيد غرق فتاة بالمجرى المائى للبحر اليوسفى أمام عزبة الروم، وبسؤال "خ-ع" 54 عامًا، فلاح، قرر غرق ابنته "م" 20 عامًا، إثر انزلاق قدمها وسقوطها بالمجرى المائى للبحر أثناء غسيل الملابس.

عقب ذلك حضرت الفتاة، من تلقاء نفسها إلى مركز الشرطة، وأقرت أنها تركت منزل والدها، لمرورها بضائقة نفسية، وأنها ترغب فى العودة لمنزلها، تم استدعاء والدها وبسؤاله قرر أنه عثر على متعلقات ابنته على شاطئ المجرى المائى للبحر فاعتقد أنها غرقت.