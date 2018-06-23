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السبت، 23 يونيو 2018 05:13 م
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عودة دفعات جديدة من النازحين إلى منازلهم فى ريفى حلب وإدلب بسوريا

السبت، 23 يونيو 2018 03:57 م
عودة دفعات جديدة من النازحين إلى منازلهم فى ريفى حلب وإدلب بسوريا نازحون سوريون ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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عادت دفعات جديدة من العائلات السورية النازحة اليوم السبت، إلى قراها وبلداتها التى طهرها الجيش السورى من الإرهاب فى ريفى حلب وإدلب، وذلك عبر ممر أبو الضهور بريف إدلب الجنوبى الشرقى.

وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) أن ممر أبو الضهور بريف ادلب فى حلب شهد عودة مكثفة للأهالى إلى منازلهم فى قرى ريفى حلب وإدلب التى أعاد إليها الجيش السورى الأمن والاستقرار مؤخرا، مصطحبين معهم آليات محملة بأمتعتهم وممتلكاتهم الشخصية ومعدات زراعية.

وأشارت الوكالة السورية إلى أن الجهات المعنية وفرت مختلف الخدمات الصحية والمساعدات الإغاثية للأهالى العائدين وتسهيل عودتهم بشكل فورى إلى قراهم وبلداتهم لممارسة حياتهم الطبيعية والاعتيادية فيها .

تجدر الإشارة إلى أنه منذ إعلان تطهير الجيش السورى فى فبراير الماضى القرى والبلدات المنتشرة فى المنطقة الممتدة بين أرياف حلب وإدلب وحماة من الإرهاب عادت عشرات العائلات لممارسة حياتها الطبيعية وزراعة أرضها بعد تأمين جميع ما تحتاجه من خدمات ومستلزمات أساسية .

 


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