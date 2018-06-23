عودة باتا.. الشركة تستهدف مبيعات بـ 50 مليون جنيه العام المقبل

كتب عبد الحليم سالم

تستهدف شركة باتا، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تحقيق نمو للمبيعات من المنتجات التابعة بنحو 50 مليون جنيه العام المالى 2018-2019 مقابل 27 مليون جنيه العام المالى الماضى.

كما تسعى شركة باتا، وفق الموازنة التخطيطية، لتنفيذ خطة لتنمية النشاط الصناعى على مراحل تدريجية ،وفقا للأولوية التى تبنى على الرؤية المستقبلية لهذا النشاط مع تطوير الفروع كليا، أو جزئيا لتحقيق التنافسية وبما يواكب السوق.

وتعمل "باتا" على زيادة معدل نمو نشاط الاتجار فى البضائع المشتراة ليصل الى 6 ملايين جنيه، وتستهدف ضخ استثمارات 11.2 مليون جنيه العام المالى المقبل لتنفيذ عمرات جسيمة لبعض الماكينات، وإضافة ماكينات خياطة حديثة وتطوير معمل القياس، مع شراء فورم جديدة، وشراء آلة تصنيع الحذاء "السفتى" ب 5.2 مليون جنيه، وهو حذاء تسعى الشركة لتسويقه بشكل كبير لزيادة الإيرادات، علاوة على تطوير 13 فرعا بـ 1.75 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن الشركة تستهدف تحقيق أرباح تصل لنحو 5.6 مليون جنيه العام المالى 2018-2019.

ووفق القوائم المالية للشركة، فإنها تستهدف تحقيق ربح يصل لـ2.8 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى 2017-2018، فيما حققت الشركة أرباحا بلغت 642 ألف جنيه فقط العام المالى الماضى بعد سنوات من الخسائر نتيجة ضعف التمويل وضعف آليات التسويق فى الشركة، ما أخرجها من سوق المنافسة فى ظل المنافسة الكبيرة.

كما تستهدف تحقيق 53.2 مليون جنيه إيرادات العام المالى المقبل، مقابل تحقيق 34.2 مليون جنيه العام المالى الجارى، فيما حققت الشركة 32.1 مليون جنيه العام المالى الماضى.

وتأسست شركة "باتا للأحذية" عام 1894 فى قرية زلين فى جنوب جمهورية التشيك، من قبل الأخوة توماس وأنطونين وآنا باتا، وهى العائلة التى تعمل فى صناعة الأحذية لأكثر من 3 قرون، إلا أن طريقة تأسيس وعمل الشركة فى ذلك الوقت كانت طريقة حديثة وغير معتادة فى ذلك الوقت، كما عرفت الشركة بصناعة الأحذية رخيصة الثمن بجودة عالية، وتحديدا الأحذية المصنوعة من القماش وأحذية العمال.