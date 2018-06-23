عاطل يطعن آخر بمطواة داخل سايبر كمبيوتر بالمنوفية

المنوفيه - محمود شاكر

طعن عاطل آخر بمطواة محدثا به إصابات متفرقة بالصدر والظهر، إثر نشوب مشاجرة حادة في سايبر كمبيوتر بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، باستقبال مستشفى تلا المركزي " أ . ا . ع" 25 سنة، بدون عمل ومقيم بدائرة المركز مصاباً بطعنات بالصدر من الأمام والخلف إحداها شبه نافذ، وتم تحويله إلي مستشفى شبين الكوم الجامعي .

بالانتقال والفحص وسؤاله اتهم " ع . م . ع " 22 سنة، بدون عمل ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب بآداة حادة "مطواة" وإحداث إصابته لخلافات بسبب المزاح بينهما بسايبر كمبيوتر .

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهة المشكو في حقه أقر بحدوث مشاجرة بينهما لذات السبب، وأضاف أنه تخلص من السلاح المستخدم بإحدى المجارى المائية، و تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.