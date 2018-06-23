طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحان الإنجليزى: "عايزين ننجح ومش مهم المجموع"

كتب لؤى على

أدى طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، اليوم السبت،حيث تباينت ردود الأفعال ما بين صعوبة وسهولة الامتحان.

وأوضح الطالب محمد عرفة من معهد شبرا الخازندارة، أن الامتحان بالنسبة له كان متوسط لكن هناك آخرين من زملائه يرون أن الامتحان صعب ،لافتا إلى أن معظم طلاب الأزهر هدفهم النجاح فقط في مادة اللغة الإنجليزية، ولا يعتبرونها مادة مجموع، مؤكدا في الوقت ذاته أن الهدوء الذى يسود اللجان وبعد خروج الطلاب يؤكد أن الامتحان مستواه متوسط عن مستوى التربية والتعليم.

فيما قال الطالب أحمد محمد من معهد شبرا الخازندارة ،ان امتحان اللغة الانجليزية بالنسبة لنا ليس مادة مجموع "احنا عايزين ننجح مش عايزين مجموع"،لافتا إلى أن طلاب الأزهر يمتحنون مواد كثيرة بخلاف التربية والتعليم، بالإضافة إلى عدم وجود وقت كافى بين المواد.