video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 01:26 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحان الإنجليزى: "عايزين ننجح ومش مهم المجموع"

السبت، 23 يونيو 2018 12:35 م
طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحان الإنجليزى: "عايزين ننجح ومش مهم المجموع" امتحانات الثانوية الأزهرية - ارشيفية
كتب لؤى على
إضافة تعليق

أدى طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، اليوم السبت،حيث تباينت ردود الأفعال ما بين صعوبة وسهولة الامتحان.

وأوضح الطالب محمد عرفة من معهد شبرا الخازندارة، أن الامتحان بالنسبة له كان متوسط لكن هناك آخرين من زملائه يرون أن الامتحان صعب ،لافتا إلى أن معظم طلاب الأزهر هدفهم النجاح فقط في مادة اللغة الإنجليزية، ولا يعتبرونها مادة مجموع، مؤكدا في الوقت ذاته أن الهدوء الذى يسود اللجان وبعد خروج الطلاب يؤكد أن الامتحان مستواه متوسط عن مستوى التربية والتعليم.

فيما قال الطالب أحمد محمد من معهد شبرا الخازندارة ،ان امتحان اللغة الانجليزية بالنسبة لنا ليس مادة مجموع "احنا عايزين ننجح مش عايزين مجموع"،لافتا إلى أن طلاب الأزهر يمتحنون مواد كثيرة بخلاف التربية والتعليم، بالإضافة إلى عدم وجود وقت كافى بين المواد.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية

طلاب القسم العلمى يؤدون غدًا امتحان اللغة الاجنبية بالثانوية الأزهرية

عينات تصحيح الثانوية الأزهرية: الجغرافيا 92% التاريخ 75% الفيزياء 84%

الثانوية

الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

اللغة الانجليزيه




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة