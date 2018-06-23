طرد المتحدثة باسم البيت الأبيض من مطعم بسبب عملها مع ترامب

رويترز

قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم السبت، إن مالكة مطعم فى فرجينيا طلبت منها المغادرة لأنها تعمل مع الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت ساندرز، على الحساب الرسمى للمكتب الصحفى على "تويتر"، "الليلة الماضية طلبت منى مالكة مطعم (رد هن) فى ليكسنجتون بفرجينيا المغادرة لأننى أعمل مع رئيس الولايات المتحدة وغادرت بهدوء"، وتابعت ساندرزـ "أفعالها تتحدث عنها أكثر مما تتحدث عنى، دائما ما أبذل كل جهدى لمعاملة الناس باحترام بمن فى ذلك من أختلف معهم وسأستمر فى فعل ذلك"، ولم يتسن الاتصال بالمطعم للتعليق، ووجه بعض الأشخاص انتقادات للمطعم بسبب هذا السلوك من خلال الدخول على صفحته على الإنترنت.

وواجهت وزيرة الأمن الداخلى كيرستشن نيلسن، الأسبوع الماضى، احتجاجات فى مطعم مكسيكى فى العاصمة واشنطن وهتف المحتجون "عار.. عار"، مما دفعها أيضا لمغادرة المطعم، فى حين دافعت إدارة ترامب عن سياستها المتشددة حيال الهجرة على الحدود الأمريكية المكسيكية.