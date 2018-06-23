طائرة إسرائيلية تطلق صاروخا قرب مطلقى طائرات ورقية شرق مدينة غزة

غزة (أ ش أ)

أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية، ظهر اليوم السبت، صاروخا باتجاه مجموعة من مطلقى الطائرات الورقية شرق مدينة غزة.

وقال شهود عيان "إن الصاروخ سقط بشكل تحذيرى بالقرب من الشبان مطلقى الطائرات الورقية، دون وقوع أى إصابات".. فيما كررت قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الأيام الأخيرة استهدافها لمطلقى تلك الطائرات.

وكانت قد اندلعت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم عدة حرائق فى مستوطنات بغزة جراء سقوط تلك الطائرات الورقية الحارقة فى مناطق زراعية.

جدير بالذكر أنه منذ 30 مارس الماضى يطلق فلسطينيون فى قطاع غزة مئات الطائرات الورقية والبالونات المحملة بمواد مشتعلة باتجاه الأراضى الإسرائيلية، ما أدى إلى اشتعال حرائق بشكل شبه يومي.. وفى المقابل أطلق الجيش الإسرائيلى خلال الأسابيع الأخيرة عدة طلقات تحذيرية باتجاه مجموعة فلسطينيين يستعدون لإطلاق طائرات ورقية حارقة باتجاه إسرائيل.

وقد دمرت الهجمات الحارقة مساحات واسعة من الأراضى، حيث تشير التقديرات الأولية إلى احتراق حوالى 17.500دونم من الأراضى خلال الشهرين الأخيرين.