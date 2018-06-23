ضبط 500 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بأزيد من السعر الرسمى بقنا

قنا – هند المغربى

تمكنت إدارة تموين قنا بالتنسيق ووحدة مباحث تموين نجع حمادي، برئاسة النقيب بسام حمزة، من ضبط 500 أسطوانة بوتاجاز، قبل بيعها بأزيد من السعر الرسمي، أمام مستودع بوتاجاز بنجع حمادى.

ضبطت قوة أمنية بالتنسيق وإدارة التموين ، بإشراف اللواء علاء محمود العياط مدير أمن قنا وممدوح عبد المنعم وكيل وزارة التموين بقنا من 500 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بأزيد من السعر الرسمي، أمام مستودع ملك "علي.ا.م"، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 932 جنح ، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

فيما حرر مواطنون بنجع حمادي، محضرا ضد صاحب مستودع بنجع حمادي، يتهمونه فيه ببيع أسطوانة البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي. وأوضح المواطنون في المحضر رقم 931 نجع حمادى، لسنة 2018 نجع حمادي، أن صاحب المستودع يقوم ببيع أسطوانة البوتاجاز داخل المستودع بـ 57 جنيها و60 جنيه خارج المستودع بالمخالفة لقرار محافظ قنا ببيع أسطوانة البوتاجاز داخل المستودع بـ50 جنيها وخارجه بـ53 جنيها.