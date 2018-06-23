ضبط 150 مخالفة مرورية متنوعه بمركز الفشن فى بنى سويف

بني سويف أيمن لطفى

ضبطت وحدة مرور الفشن جنوب بنى سويف بالتنسيق مع ادارة مرور بنى سويف 150 مخالفة مرورية متنوعة وذلك خلال حملة نفذت اليوم السبت، بإشراف من العميد حسام الشايب مدير إدارة مرور بنى سويف.

وشارك الرائد صبرى فرحات من إدارة مرور بنى سويف - مسئول عن وحدة الفشن، ومحمد عمر مدير مواقف الفشن فى حملة على السيارات الأجرة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة ومنعهم من استغلال المواطنين.

واستوقفت الحملة قائدى السيارات وسألت المواطنين عن قيمة الأجرة للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب، وحررت محاضر للسائقين المخالفين الذين قاموا بتحصيل أجرة زائدة عن المقررة.