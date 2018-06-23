ضبط متهمين يخترقان أجهزة الموبايل لابتزاز المواطنين بصورهم الخاصة فى الفيوم

الفيوم - رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط متهمين، يقومان باستخدام تقنيات حديثة ويخترقون أجهزة الموبايل ويسرقون الصور الخاصة لإبتزاز المواطنين بها وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى اخطارا بورود بلاغ من المواطنة " ش . م . ع"، 24 سنة ربة منزل ومقيمة جسر السويس القاهرة بتضررها من قيام مجهول بسرقة حساب البريد الالكتروني الخاص بهاتفها المحمول والتحصل من الهاتف على صور خاصة وفاضحة لها وبالفحص واستخدام التقنيات الحديثة واستصدار إذن النيابة العامة تبين ان وراء ارتكاب الواقعة كلا من محمود ح ع 27 سنة بدون عمل وأحمد س م 29 سنة حاصل علي دبلوم صنايع ويقيما دوار جبلة مركز شرطة سنورس وبضبطهما اقرا خلال محضر الشرطة بارتكاب الواقعة وانهما يقومان بالاستيلاء علي محتويات الهواتف المحمولة عن طريق رابط الكترونى يمكنهما من ذلك بهدف ابتزاز مالكيها والاستيلاء على مبالغ مالية منهم مقابل عدم نشر صور فاضحة لهم.

قيد المحضر برقم 3421 لسنة 2018 إدارى مركز شرطة سنورس وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.