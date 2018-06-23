صور.. 4 قتلى وأكثر من 100 جريح فى محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا

كتبت إسراء أحمد فؤاد

أكدت وسائل إعلام إثيوبية، مصرع 4 من مؤيدى رئيس الوزراء الإثيوبى، خلال حادث التفجير الذى استهدف آبى أحمد صباح اليوم، السبت فى ميدان مسكل وسط العاصمة أديس أبابا.

وبحسب الموقع الكترونى الإثيوبى"اديس ستاندرد"، أن الشرطة تتعامل مع الحادث على أنها محاولة اغتيال لرئيس الوزراء الإثيوبى.

Update: 4 people are confirmed dead in the blast shortly after PM #AbiyAhmed's address was finished. Police say they treat the incident as an "assassination attempt" against PM Abiy. Here are pictures of the PM just before he delivered the speech thanking the audience. #Ethiopia pic.twitter.com/s3k43vY1lN — Addis Standard (@addisstandard) June 23, 2018

وقالت المجلة فى تغريدة أخرى، أن الشرطة أيدت جرح أكثر من 100 شخص فى الحادث بينهم 15 فى حالة حرجة.

Update: The police have confirmed more than a 100 people are injured, fifteen have sustained heavy injuries. Explosion occurred shortly after the speech by PM #AbiyAhmed. pic.twitter.com/1uQDwNj2Pm — Addis Standard (@addisstandard) June 23, 2018

وتجمع آلاف الإثيوبيين صباح اليوم في ساحة مسكل وسط العاصمة دعما وتضامنا مع رئيس الوزراء الجديد، الذى تولى رئاسة الحكومة في أبريل الماضى، خلفا لرئيس الوزراء هايلى مريام ديسالين، الذى أعلن استقالته فجأة فى فبراير الماضى.

وظهر آبي في كلمة تلفزيونية عقب محاولة اغتياله، يؤكد أن "هذه محاولة غير ناجحة من قوى لا تريد أن ترى إثيوبيا موحدة"، وقدم آبي تعازيه لذوي ضحايا الحادث وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول محلي قوله "إن التفجير تم بقنبلة يدوية، حيث حاول أحدهم إلقاءها على المنصة التي كان عليها رئيس الوزراء".