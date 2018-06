صور.. 4 قتلى وأكثر من 100 جريح فى محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا

أكدت وسائل إعلام إثيوبية، مصرع 4 من مؤيدى رئيس الوزراء الإثيوبى، خلال حادث التفجير الذى استهدف آبى أحمد صباح اليوم، السبت فى ميدان مسكل وسط العاصمة أديس أبابا.

وبحسب الموقع الكترونى الإثيوبى"اديس ستاندرد"، أن الشرطة تتعامل مع الحادث على أنها محاولة اغتيال لرئيس الوزراء الإثيوبى.

Update: 4 people are confirmed dead in the blast shortly after PM #AbiyAhmed's address was finished. Police say they treat the incident as an "assassination attempt" against PM Abiy. Here are pictures of the PM just before he delivered the speech thanking the audience. #Ethiopia pic.twitter.com/s3k43vY1lN