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صور.. 4 قتلى وأكثر من 100 جريح فى محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا

السبت، 23 يونيو 2018 11:42 ص
صور.. 4 قتلى وأكثر من 100 جريح فى محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا محاولة اغتيال رئيس الوزراء الاثيوبى
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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أكدت وسائل إعلام إثيوبية، مصرع 4 من مؤيدى رئيس الوزراء الإثيوبى، خلال حادث التفجير  الذى استهدف آبى أحمد صباح اليوم، السبت فى ميدان مسكل وسط العاصمة أديس أبابا.
 

وبحسب الموقع الكترونى  الإثيوبى"اديس ستاندرد"، أن الشرطة تتعامل مع الحادث على أنها محاولة اغتيال لرئيس الوزراء الإثيوبى.

 

 

وقالت المجلة فى تغريدة أخرى، أن الشرطة أيدت جرح أكثر من 100 شخص فى الحادث بينهم 15 فى حالة حرجة.

 

 

وتجمع آلاف الإثيوبيين صباح اليوم في ساحة مسكل وسط العاصمة دعما وتضامنا مع رئيس الوزراء الجديد، الذى تولى رئاسة الحكومة في أبريل الماضى، خلفا لرئيس الوزراء هايلى مريام ديسالين، الذى أعلن استقالته فجأة فى فبراير الماضى.

وظهر آبي في كلمة تلفزيونية عقب محاولة اغتياله، يؤكد أن "هذه محاولة غير ناجحة من قوى لا تريد أن ترى إثيوبيا موحدة"، وقدم آبي تعازيه لذوي ضحايا الحادث وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول محلي قوله "إن التفجير تم بقنبلة يدوية، حيث حاول أحدهم إلقاءها على المنصة التي كان عليها رئيس الوزراء".


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