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صور.. عشاق الموسيقى الصاخبة يتجمعون فى مهرجان "هيلفست" بفرنسا

السبت، 23 يونيو 2018 02:11 ص
صور.. عشاق الموسيقى الصاخبة يتجمعون فى مهرجان "هيلفست" بفرنسا جانب من مهرجان "هيلفست" غرب فرنسا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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شارك عشرات الآلاف من عشاق الموسيقى الصاخبة وأغلبهم من الفرنسيين فى مهرجان "هيلفست" للموسيقى الصاخبة، الذى انطلقت فاعلياته الجمعة فى مدينة كليسون غرب فرنسا وسط اجراءات أمنيه مشددة .

تضمن مهرجان هذا العام العديد من مدارس الموسيقى الصاخبة، ورتدى المشاركون فى المهرجان ملابس تنكرية وهناك من رسم الوشم على جسده

اتخذ عشاق الموسيقى الأوروبية الذين شاركوا بالمهرجان، من الجماجم رمزا لهم فانتشرت على ملابسهم وأعلامهم، كما رسموا وشوما على وجوههم وأجسادهم على شكل جماجم.

أحد الفرق المشاركة فى الحفل
أحد الفرق المشاركة فى الحفل

 

أحد المشاركون يغطى جسده بالوشم
أحد المشاركون يغطى جسده بالوشم

 

أحد عناصر الشرطة بمحيط الحفل
أحد عناصر الشرطة بمحيط الحفل

 

أزياء غريبة يرتديها المشاركون
أزياء غريبة يرتديها المشاركون

 

أزياء مختلفة يرتديها المحتفلون
أزياء مختلفة يرتديها المحتفلون

 

الآلاف يشاركون فى الحفل
الآلاف يشاركون فى الحفل

 

المحتفلون يحملون أحد الأشخاص
المحتفلون يحملون أحد الأشخاص

 

تجمع لعشاق الموسيقى الصاخبة
تجمع لعشاق الموسيقى الصاخبة

 

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

 

رقص المحتفلون
رقص المحتفلون

 

شرطى يقف لتأمين الحفل
شرطى يقف لتأمين الحفل

 

عشاق الموسيقى الصاخبة يتجمعون
عشاق الموسيقى الصاخبة يتجمعون

 

عشاق الموسيقى الصاخبة يصلون الحفل
عشاق الموسيقى الصاخبة يصلون الحفل

 

لوحة عملاقة لجمجمة
لوحة عملاقة لجمجمة

 

 


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