صور.. عشاق الموسيقى الصاخبة يتجمعون فى مهرجان "هيلفست" بفرنسا

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

شارك عشرات الآلاف من عشاق الموسيقى الصاخبة وأغلبهم من الفرنسيين فى مهرجان "هيلفست" للموسيقى الصاخبة، الذى انطلقت فاعلياته الجمعة فى مدينة كليسون غرب فرنسا وسط اجراءات أمنيه مشددة .

تضمن مهرجان هذا العام العديد من مدارس الموسيقى الصاخبة، ورتدى المشاركون فى المهرجان ملابس تنكرية وهناك من رسم الوشم على جسده

اتخذ عشاق الموسيقى الأوروبية الذين شاركوا بالمهرجان، من الجماجم رمزا لهم فانتشرت على ملابسهم وأعلامهم، كما رسموا وشوما على وجوههم وأجسادهم على شكل جماجم.



أحد الفرق المشاركة فى الحفل



أحد المشاركون يغطى جسده بالوشم



أحد عناصر الشرطة بمحيط الحفل



أزياء غريبة يرتديها المشاركون



أزياء مختلفة يرتديها المحتفلون



الآلاف يشاركون فى الحفل



المحتفلون يحملون أحد الأشخاص



تجمع لعشاق الموسيقى الصاخبة



جانب من المهرجان



رقص المحتفلون



شرطى يقف لتأمين الحفل



عشاق الموسيقى الصاخبة يتجمعون



عشاق الموسيقى الصاخبة يصلون الحفل