صور.. انطلاق المهرجان العالمى لراقصى "التانجو" فى كولومبيا

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

انطلق مهرجان "التانجو" الدولى فى كولومبيا، فى نسخته الثانية عشر بساحة بوتيرو فى ميدلين بكولومبيا والذى تنتهى يوم 24 من الشهر الجارى.

يتيح هذا المهرجان لراقصى التانجو التدرب للمشاركة فى أكبر مهرجان "تانجو" عالمى والذى يقام فى الأرجنتين كل عام، و احتشد عشرات الآلاف من عشاق رقص التانجو فى شوارع كولومبيا .

يذكر أن التانجو، قد نشأ فى الأرجنتين وأوروجواي، وهى موسيقى شعبية تصاحبها رقصات جاءت من مقاطعات الطبقة الدنيا وتتميز بالحسية ورهافة المشاعر.



أطفال يشاركون فى مهرجان رقصى التانجو



العشرات يشاهدون استعراض الرقص فى كولومبيا



المهرجان العالمى لرقصى التانجو



جانب من الحفل



جانب من المهرجان



رقصات التانجو فى كولومبيا



شاب يرقص مع فتاة خلال المهرجان