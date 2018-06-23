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صور.. انطلاق المهرجان العالمى لراقصى "التانجو" فى كولومبيا

السبت، 23 يونيو 2018 05:35 ص
صور.. انطلاق المهرجان العالمى لراقصى "التانجو" فى كولومبيا جانب من المهرجان العالمى لرقصى "التانجو"
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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انطلق مهرجان "التانجو" الدولى فى كولومبيا، فى نسخته الثانية عشر بساحة بوتيرو فى ميدلين بكولومبيا والذى تنتهى يوم 24 من الشهر الجارى.

يتيح هذا المهرجان لراقصى التانجو التدرب للمشاركة فى أكبر مهرجان "تانجو" عالمى والذى يقام فى الأرجنتين كل عام، و احتشد عشرات الآلاف من عشاق رقص التانجو فى شوارع كولومبيا .

يذكر أن التانجو، قد نشأ فى الأرجنتين وأوروجواي، وهى موسيقى شعبية تصاحبها رقصات جاءت من مقاطعات الطبقة الدنيا وتتميز بالحسية ورهافة المشاعر.

أطفال يشاركون فى مهرجان رقصى التانجو
أطفال يشاركون فى مهرجان رقصى التانجو

 

العشرات يشاهدون استعراض الرقص فى كولومبيا
العشرات يشاهدون استعراض الرقص فى كولومبيا

 

المهرجان العالمى لرقصى التانجو
المهرجان العالمى لرقصى التانجو

 

جانب من الحفل
جانب من الحفل

 

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

 

رقصات التانجو فى كولومبيا
رقصات التانجو فى كولومبيا

 

شاب يرقص مع فتاة خلال المهرجان
شاب يرقص مع فتاة خلال المهرجان

 

مهرجان رقصى التانجو
مهرجان رقصى التانجو

 


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