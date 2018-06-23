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صور.. الهلال الأحمر الإماراتى يوزع مساعدات غذائية على أهالى الحديدة باليمن

السبت، 23 يونيو 2018 10:22 ص
صور.. الهلال الأحمر الإماراتى يوزع مساعدات غذائية على أهالى الحديدة باليمن الهلال الأحمر الإماراتى يوزع مساعدات أهالى الحديدة
كتب: محمد الاحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتى توزيع المساعدات الغذائية العاجلة على أهالى المناطق المحررة فى الحديدة.

وجاء توزيع المساعدات الإنسانية والغذائية على أهالى المناطق المحررة التابعة للحديدة للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمنى الشقيق ومساعدتهم على تجاوز المرحلة الصعبة التى يمرون بها فى وقت تعانى فيه معظم الأسر اليمنية معوقات اقتصادية جراء الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثى الموالية لإيران والأوضاع الإنسانية والاقتصادية القاسية.

ويأتى توزيع المساعدات الإنسانية والغذائية لتحسين الأوضاع الإنسانية فى كافة المناطق المحررة بالحديدة لتنعم بمستوى معيشى مناسب أسوة بالمناطق التى تم تحريرها من قبضة الحوثيين فى الساحل الغربى لليمن.

وكان محافظ الحديدة قد أوضح أن المساعدات الإماراتية لليمن عامة وأهالى الساحل الغربى خاصة لم تتوقف يوما فإلامارات بقيادتها الرشيدة ومواقفها الإنسانية كانت دائما تسارع لتقديم كل ما يلزم لمساعدة الشعب اليمنى، مشيرا إلى أن الإمارات برجالها الأوفياء تحرر اليمنيين من حصار الحوثيين وتقدم المساعدات الإغاثية الضرورية للتخفيف عنهم قسوة الظروف التي سببتها مليشيات الحوثى الموالية لإيران إضافة إلى إعادة تأهيل المناطق التي يتم تحريرها والبنى التحتية وخاصة المنشآت الرئيسية مثل المستشفيات والمدارس وغيرها لاستعادة دورة الحياة الطبيعية، لافتا إلى أن مبادرات الإمارات الإنسانية وشعبها الأصيل لها أفضل الأثر في التخفيف عن أبناء اليمن ومساعدتهم على تجاوز ظروفهم الصعبة و تقديم كل أشكال الدعم السخى لنجدتهم.

الهلال الأحمر الإماراتى
الهلال الأحمر الإماراتى

 

جانب من مساعدات الهلال الأحمر الإماراتى
جانب من مساعدات الهلال الأحمر الإماراتى

 

مدخل الحديدة
مدخل الحديدة

 

جانب من المساعدات
جانب من المساعدات

 

مخيمات أهالى الحديدة
مخيمات أهالى الحديدة

 

جانب من مخيمات أهالى الحديدة
جانب من مخيمات أهالى الحديدة

 

إحدى مخيمات أهالى الحديدة
إحدى مخيمات أهالى الحديدة

 

جانب من المخيمات
جانب من المخيمات

 

مساعدات سكان الحديدة
مساعدات سكان الحديدة

 

أطفال الحديدة
أطفال الحديدة

 

إبتسامة اطفال الحديدة
إبتسامة اطفال الحديدة

 

امرأة وطفلها داخل منطقة الحديدة باليمن
امرأة وطفلها داخل منطقة الحديدة باليمن

 


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