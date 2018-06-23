video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 03:10 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

شرطة التموين تضبط مدير محطة وراء تخزين 88 ألف لتر بنزين وسولار بالتجمع

السبت، 23 يونيو 2018 01:21 م
شرطة التموين تضبط مدير محطة وراء تخزين 88 ألف لتر بنزين وسولار بالتجمع محطة بنزين - ارشيفية
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

نجح ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، فى القبض على "محمد ا ع" 31 سنة، مسئول عن محطة بنزين،  الكائنه بالكيلو 56 طريق مصر السويس، بالتجمع، لقيامه بتجميع وتخزين كمية كبيرة من حصة السولار والبنزين المدعم المنصرفة للمحطة عمله دون تدوينها بدفاتر المحطة، وإعادة بيعها بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

على الفور، تم استهداف محطة الوقود، بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل المحطة محل عمله وضبط بداخلها 11600  لتر سولار، 54000 لتر بنزين 80، 23000 لتر بنزين 92.

بمواجهة المتهم بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على سائقين وبحوزتهما 1000 لتر سولار مدعم فى الشرابية

ضبط 4500 لتر سولار و104 أسطوانات بوتاجاز فى حملة تموينية بالبحيرة

اخبار الحوادث

سولار

بنزين مدعم

محطة بنزين

التجمع

شرطة التموين

الحوادث اليوم




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة