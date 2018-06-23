شرطة التموين تضبط مدير محطة وراء تخزين 88 ألف لتر بنزين وسولار بالتجمع

كتب إبراهيم أحمد

نجح ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، فى القبض على "محمد ا ع" 31 سنة، مسئول عن محطة بنزين، الكائنه بالكيلو 56 طريق مصر السويس، بالتجمع، لقيامه بتجميع وتخزين كمية كبيرة من حصة السولار والبنزين المدعم المنصرفة للمحطة عمله دون تدوينها بدفاتر المحطة، وإعادة بيعها بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

على الفور، تم استهداف محطة الوقود، بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل المحطة محل عمله وضبط بداخلها 11600 لتر سولار، 54000 لتر بنزين 80، 23000 لتر بنزين 92.

بمواجهة المتهم بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.