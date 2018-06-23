شاهد في دقيقة.. كيف انتصرت السعودية على إيران في موقعة أوبك؟

كتب - محمد محسن أبو النور

انتصرت السعودية على إيران في موقعة أوبك التي جرت في العاصمة النمساوية حول زيادة الإنتاج العالمي من النفط، بعد أن كانت إيران تستهدف عرقلة القرار، فكيف تم ذلك؟!.

1- نجحت السعودية في الحصول على إجماع من دول أوبك لزيادة الإنتاج العالمي

2- توصلت السعودية إلى قرار بشأن زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا

3- استهدفت الخطوة السعودية المساهمة في تلبية الطلب الإضافي على الطاقة

4- استبقت الرياض الحاجة الدولية للنفط بعد خفض الإنتاج الإيراني

5- اضطرت إيران إلى خفض إنتاجها من النفط بعد العقوبات الأمريكية

6- حاولت إيران عرقلة القرار في الغرف المغلقة لكنها فشلت في ذلك

7- يضر القرار إيران من حيث أنه سيخصم من حصتها السوقية النفطية

8- ستضطر إيران إلى الاستغناء عن المشتريين الأوروبيين الكبار

9- سيتقلص إنتاج إيران بما معدله نحو 500 ألف برميل يوميا

10- ستربح السعودية لحصولها على حصة إيران بعد إجماع أوبك