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شاهد في دقيقة.. كيف انتصرت السعودية على إيران في موقعة أوبك؟

السبت، 23 يونيو 2018 01:32 ص
شاهد في دقيقة.. كيف انتصرت السعودية على إيران في موقعة أوبك؟ أوبك
كتب - محمد محسن أبو النور
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انتصرت السعودية على إيران في موقعة أوبك التي جرت في العاصمة النمساوية حول زيادة الإنتاج العالمي من النفط، بعد أن كانت إيران تستهدف عرقلة القرار، فكيف تم ذلك؟!.

1-  نجحت السعودية في الحصول على إجماع من دول أوبك لزيادة الإنتاج العالمي

2-  توصلت السعودية إلى قرار بشأن زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا

3-  استهدفت الخطوة السعودية المساهمة في تلبية الطلب الإضافي على الطاقة

4- استبقت الرياض الحاجة الدولية للنفط بعد خفض الإنتاج الإيراني

5- اضطرت إيران إلى خفض إنتاجها من النفط بعد العقوبات الأمريكية

6- حاولت إيران عرقلة القرار في الغرف المغلقة لكنها فشلت في ذلك

7- يضر القرار إيران من حيث أنه سيخصم من حصتها السوقية النفطية

8- ستضطر إيران إلى الاستغناء عن المشتريين الأوروبيين الكبار

9- سيتقلص إنتاج إيران بما معدله نحو 500 ألف برميل يوميا

10- ستربح السعودية لحصولها على حصة إيران بعد إجماع أوبك


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السعودية

إيران

النفط

العقوبات الأمريكية

أوبك

موقعة أوبك




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