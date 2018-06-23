شاهد أول امرأة تقود سيارتها فى شوارع الدمام بالسعودية

كتب محسن البديوى

عرضت فضائية "العربية" المشاهد الأولى، لأول امرأة تدعى "ديما" تقود سيارتها فى المملكة العربية السعودية، وبالتحديد فى أحد شوارع الدمام.

وبدأ منذ قليل، تطبيق قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وممارسة حق قيادة المركبات.

وانتشرت الكثير من اللافتات المرورية فى شوارع السعودية وخاصة العاصمة الرياض لحث النساء على توخى الحذر والالتزام بالقواعد المرورية للحفاظ على سلامتهن.





كما عرضت فضائية "العربية"، تقريرًا يرصد فعاليات توعية السيدات السعوديات للتعرف على أساسيات القيادة وقواعد الأمن والسلامة، التى أقيمت فى أربع مدن رئيسية على رأسها الرياض.

يذكر أنه تم السماح للسيدات في السعودية بقيادة السيارات، وهو الحدث انتظره المجتمع السعودى بعد طول انتظار، وتم تكثيف الفعاليات التوعوية بشأن القيادة الآمنة، ومنها فعالية "توكلى وانطلقى".