س و ج.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات تركيا التشريعية والرئاسية قبل انطلاقها غدا

كتب: محمد الأحمدى

تشهد تركيا، غدا الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية فى آن واحد، وتعتبر حسب مراقبين الأكثر أهمية فى تاريخ البلاد الحديث، لكونها الأولى بعد تعديلات دستورية غيرت شكل النظام السياسى فى الدولة.

وسيختار الناخبون الأتراك بصورة مباشرة رئيسهم من بين 6 مرشحين، وممثليهم فى البرلمان الذى يطلق عليه فى تركيا "مجلس الأمة الكبير".

ويقدم اليوم السابع أبرز المعلومات عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية بتركيا فى صورة س و ج.



أنصار المرشح محرم إنجه

من هم المرشحون الستة فى الانتخابات الرئاسية التركية؟

الرئيس الحالى رجب طيب أردوغان.. مرشح تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 15 عاما.

محرم إنجه.. مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض.

ميرال أكشنار.. مرشحة عن حزب الخير.

صلاح الدين دميرتاش.. مرشح عن حزب الشعوب الديمقراطى الكردي.

تمل كرامولا أوغلو.. مرشح عن حزب السعادة.

دوغو برينجيك.. مرشح عن حزب الوطن.

ما هى شروط فوز المرشح فى الانتخابات الرئاسية ؟

على الفائز فى الانتخابات الرئاسية التركية أن ينال 50 % من الأصوات +1، وفى حال لم يتمكن المرشحون من تحقيق هذه النتيجة، فإن أكثر اثنين حصلا على أصوات سيتأهلان إلى دورة ثانية (إعادة) فى 8 يوليو المقبل.

ما هى أبرز احتياحات المواطن التركى من مرشحى الرئاسة ؟

يشارك 5500 تركى يعيشون فى 23 مدينة فى استطلاع أجرته مؤسسة "ماك للأبحاث" ومقرها أنقرة، ونشرت نتائجه فى 23 أيار الماضي، وقال 50 بالمئة من المشاركين فى استبيان الرأى إنهم سيصوتون بناء على دوافع اقتصادية مرتبطة بأزمة الليرة والبطالة.



تأمين إحدى مؤتمرات أردوغان الانتخابية

كم عدد أعضاء البرلمان الجديد فى تركيا؟

يتكون البرلمان التركى الجديد من 600 نائب بعد أن كان 550 نائبا فى السابق.

ما أبرز الأحزاب التى تخوض الانتخابات البرلمانية ؟

هناك تحالفان رئيسيان فى الانتخابات التركية، الأول وهو تحالف الشعب ويضم حزب العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية اليمينية وحزب الاتحاد الكبير.

والثانى هو تحالف الأمة ويضم حزب الشعب الجمهورى المعارض الأعرق فى البلاد، وحزب الخير، وحزب السعادة، والحزب الديمقراطي.

وإضافة إلى التحالفين السابقين، هناك أحزاب أخرى تخوض الانتخابات بمفردها، وهى حزب الشعوب الديمقراطي، وحزب الوطن، وحزب الهدى.



دعاية الانتخابات التركية

ما هى أبرز التغييرات فى تركيا بعد الانتخابات ؟

سيلغى تلقائيا منصب رئيس الوزراء، وستكون صلاحية تعيين الوزراء وعزلهم فى يد الرئيس، فضلا عن تعيين كبار المسؤولين والقضاة وإعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان وإصدار مراسيم تتمتع بقوة القانون، وإعداد ميزانية الدولة، لكن البرلمان يتمتع أيضا بحق المصادقة على الميزانية، وفى وسعه أيضا محاكمة وعزل الرئيس بعد موافقة الأغلبية.

ما معيار نجاح المرشحين فى الانتخابات البرلمانية ؟

على أى حزب أو تحالف أن يجتاز العتبة الانتخابية وهى 10 فى المئة من الأصوات، وفى حال لم يحقق الحزب هذا الرقم فإنه لن يدخل البرلمان، أما الذين يجتازون العتبة الانتخابية فينظر للحجم الإجمالى للأصوات ومن ثم يختار المرشحين وفقا لترتيبهم فى قوائم حزبهم.

ما شروط السن بالنسبة المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين ؟

فى الانتخابات الرئاسية يجب أن يكون عمر المرشح 40 عاما فما فوق، وفى الانتخابات البرلمانية بوسع الشاب أو الشابة البالغين 18 عاما خوض الانتخابات، أما الناخبون فمن عمر 18 عاما.

متى سيتم فتح باب التصويت فى الانتخابات ؟

ستفتح محطات الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أبوابها، غدا الأحد، بين 8 صباحا و5 مساء.



دعاية الانتخابات التركية

ما هو عدد الأتراك المصوتين فى الانتخابات ؟

عدد الأتراك الذين يحق لهم الانتخابات يبلغ 59 مليونا.

ما هو عدد صناديق الاقتراع ؟

يبلغ عدد صناديق الاقتراع فى الانتخابات التركية نحو 180 ألفا

ما هى أماكن تصويت الناخبين فى الانتخابات التركية ؟

سيدلى أردوغان بصوته فى إسطنبول، وسيتوجه بعد ذلك إلى أنقرة لمتابعة النتائج من هناك.

يصوّت المرشح إنجه فى محافظة يلوا القريبة من إسطنبول.

المرشحة أكشنار ستدلى بصوتها فى إسطنبول.

المرشح ديميرتاش سيدلى بصوته فى سجن أدرنة