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سيارة تدهس طفلا وتفر هاربة بالمنوفية

السبت، 23 يونيو 2018 09:33 ص
سيارة تدهس طفلا وتفر هاربة بالمنوفية جثه - أرشيفية
المنوفيه - محمود شاكر
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لقى طفل مصرعه، دهسا تحت عجلات سيارة فرت هاربة بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بوقوع حادث تصادم ومتوفى بدائرة المركز .

بالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة بدون لوحات قيادة "م . م" مقيم بذات الناحية بالطفل" ع . ا . ع " 6 سنوات، ومقيم بذات الناحية أثناء عبوره الطريق، وفر هارباً بالسيارة .

أسفر عن الحادث وفاة الطفل متأثراً بإصابته بكسر بالجمجمة ونزيف من الأنف والأذن، وبسؤال والد الطفل 35 سنه، بدون عمل ومقيم بذات الناحية أفاد بمضمون ما جاء بالفحص .

بتوقيع الكشف الطبى، على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة الاصابات، أشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة  


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