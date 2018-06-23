سلطان الجابر: هدفنا دعم الشعب اليمنى والشرعية

إيمان حنا

قال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام الإماراتي في اجتماع وزراء إعلام دول التحالف، إن وقوفنا مع الشرعية هو وقوف حقيقي مع الشعب اليمنى، وهناك دور محوري للإمارات في مكافحة التنظيمات الإرهابية باليمن.

أضاف الجابر، أن رغم كل ما يشهده اليمن اليوم، لا نزال على قناعة بأن الحل السياسي هو الحل الأمثل، ودعا لتكثيف الجهود للوقوف أمام الآلة الإعلامية الإيرانية وأدواتها التي تخوض حرباً مفتوحة ضد دول المنطقة.

وأشار إلى أن التدخل الإيراني بشؤون المنطقة سياسيا وعسكريا وإعلاميا هو الأكثر خطورة كونه القناة التي تغذي زعزعة الاستقرار، وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تستمر بتوجيهات قيادتها في تنفيذ عملية إنسانية كبيرة، وشاملة لإيصال المساعدات إلى المناطق المحررة في اليمن، وأضاف" هدفنا الأول دعم الشرعية والشعب اليمني".

وشدد الجابر على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق وتعزيز آليات التعاون لدعم الشرعية اليمنية، وإبراز تعنّت ميلشيات الحوثي الإيرانية، ورفضها لكافة المبادرات الدولية لإحلال السلم في اليمن.

كما حث وزراء إعلام دول التحالف العربي على العمل لتطوير استراتيجية تهدف لتوفير الدعم الإعلامي اللازم للشرعية اليمنية والتحالف.

وتابع: "يجب تشجيع المؤسسات الإعلامية في دولنا على إبراز جهود التحالف ودوره في دعم الشرعية باليمن".

ومن جانبه قال وزير الإعلام السعودى الدكتور عواد صالح العواد، إن تحرير الحديدة باليمن هو مدخل لكسر الجمود فى مفاوضات السلام بشان اليمن.

وثمن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، جهودَ المملكة العربية السعودية في دعم اليمن على جميع المستويات.

جاء ذلك خلال فعاليات اجتماعات وزراء إعلام تحالف دعم الشرعية في اليمن بقصر المؤتمرات في جدة برئاسة وزير الإعلام د. عواد العواد، وبمشاركة وزراء إعلام دول التحالف ومثل مصر فى الاجتماع مكرم محمد أحمد .

ويهدف الاجتماع لمناقشة سبل تنسيق الجهود الإعلامية لدول التحالف وتقديم الدعم الإعلامي اللازم لجهود التحالف العسكرية والسياسية والإنسانية في اليمن، إضافة إلى تفعيل الخطاب الإعلامي المشترك وتطوير قنوات التعاون بين دول التحالف.

ويأتي هذا الاجتماع في مرحلة مهمة وحساسة فيما يخص الشأن اليمني تشهد فيها جميع الجبهات والمحاور العسكرية على أرض اليمن تقدما عسكريا وانتصارات متوالية للجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمساندة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في مختلف الجبهات، وخصوصاً في الحديدة وصعدة ونهم في ظل اندحار وتقهقر ملحوظ للميلشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني.