سلطات مطار القاهرة تلغى سفر راكب للأقصر لتعرضه لأزمة قلبية

كتب هانى عثمان

ألغت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، سفر راكب بريطاني الجنسية من السفر إلى الأقصر بعد تعرضه لأزمة قلبية قبل صعوده الطائرة وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأفاد مصدر بالحجر الصحي بالمطار، أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية060 المتجهة إلى الأقصر أصيب راكب بريطاني 71 عام بأزمة قلبية وعلي الفور تم استدعاء اطباء الحجر لإجراء الإسعافات الأولية، وتم نقله إلى المستشفى وإلغاء سفره.

ومن جانبه قرر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، نقله إلى مستشفي كيلوباترا لتلقي العلاج،بمعرفة محمود غنيم مشرف اسعاف المطار، تحت اشراف الدكتور ابراهيم حسن مدير اسعاف القاهرة، لإجراء الفحوصات اللازمة.