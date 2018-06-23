سلطات مطار القاهرة تعزل 7 ركاب لعدم وجود شهادة الحمى الصفراء

كتب هانى عثمان

قامت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولى، بعزل 7 ركاب سودانين ومصريين قادمين من الخرطوم لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

وأوضح مصدر بالحجر الصحي بالمطار، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم، تم عزل 7 ركاب 4 منهم مصريين من اسرة واحدة و3 سودانيين، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء، بالاضافة لارتفاع حرارة احدهم.

وعلى الفور قرر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، نقلهم إلى مستشفي حميات العباسية بـ3 سيارات اسعاف من المطار بمعرفة محمود غنيم مشرف اسعاف المطار، تحت اشراف الدكتور ابراهيم حسن مدير اسعاف القاهرة، لإجراء الفحوصات اللازمة.