video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 03:12 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

سلطات مطار القاهرة تعزل 7 ركاب لعدم وجود شهادة الحمى الصفراء

السبت، 23 يونيو 2018 01:18 ص
سلطات مطار القاهرة تعزل 7 ركاب لعدم وجود شهادة الحمى الصفراء مطار القاهرة -أرشيفية
كتب هانى عثمان
إضافة تعليق
قامت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولى، بعزل 7 ركاب سودانين ومصريين قادمين من الخرطوم لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.
 
وأوضح مصدر بالحجر الصحي بالمطار، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم، تم عزل 7 ركاب 4 منهم مصريين من اسرة واحدة و3 سودانيين، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء، بالاضافة لارتفاع حرارة احدهم.
 
وعلى الفور قرر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، نقلهم إلى مستشفي حميات العباسية بـ3 سيارات اسعاف من المطار بمعرفة محمود غنيم مشرف اسعاف المطار، تحت اشراف الدكتور ابراهيم حسن مدير اسعاف القاهرة، لإجراء الفحوصات اللازمة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سلطات مطار القاهرة تضبط هواتف محمولة تقدر بـ800 ألف جنيه بحوزة راكب صينى

الحجر الصحى

مطار القاهره

اخبار المطار

اخبار مصر

الحمى الصفراء




لا تفوتك
صور.. "بعد شيخ الأزهر" محمد صلاح ثانى مصرى يحصل على حق المواطنة الشيشانية

صور.. "بعد شيخ الأزهر" محمد صلاح ثانى مصرى يحصل على حق المواطنة الشيشانية

"السيسى زعيمى وافتخر" يتصدر تويتر لليوم الثانى..ومغردون:أنقذنا من الفوضى والإرهاب

"السيسى زعيمى وافتخر" يتصدر تويتر لليوم الثانى..ومغردون:أنقذنا من الفوضى والإرهاب

بعد فيديو "شيشة الأطفال".. دراسة لأمانة الصحة النفسية: 10% من طلبة الثانوية جربوا التدخين و5.5% منهم "بيشيشوا".. استشارى باطنة: "قعدة شيشة" لمدة ساعة تعادل 100 سيجارة.. وكيف تتصرف إذا اكتشفت أن ابنك يدخن؟

بعد فيديو "شيشة الأطفال".. دراسة لأمانة الصحة النفسية: 10% من طلبة الثانوية جربوا التدخين و5.5% منهم "بيشيشوا".. استشارى باطنة: "قعدة شيشة" لمدة ساعة تعادل 100 سيجارة.. وكيف تتصرف إذا اكتشفت أن ابنك يدخن؟

مواجهة السعودية تجيب عن الأسئلة المصيرية للفراعنة.. هل ينتفض المنتخب فى الظهور الأخير بالمونديال.. هل يعزز صلاح رصيده التهديفى.. هل يظهر الحضرى من أجل التاريخ.. هل يغيب أحمد فتحى لأسباب نفسية بعد "هدف الصدمة"

مواجهة السعودية تجيب عن الأسئلة المصيرية للفراعنة.. هل ينتفض المنتخب فى الظهور الأخير بالمونديال.. هل يعزز صلاح رصيده التهديفى.. هل يظهر الحضرى من أجل التاريخ.. هل يغيب أحمد فتحى لأسباب نفسية بعد "هدف الصدمة"

الجبلاية عن تأخر ظهور جهاد جريشة: أفضل حكم فى أوروبا سيظهر غدا

الجبلاية عن تأخر ظهور جهاد جريشة: أفضل حكم فى أوروبا سيظهر غدا

أبل تدعم هواتف أيفون المقبلة بميزة التعرف على خط اليد

أبل تدعم هواتف أيفون المقبلة بميزة التعرف على خط اليد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة