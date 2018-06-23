سلطات المطار تضع الركاب القادمين من الهند تحت الكشف الطبى بسبب مرض "نيباه"

كتب أحمد حمادة

تبدأ سلطات إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة، فى الكشف الفورى على الركاب القادمين من الهند، وذلك بعد تلقى الإدارة منشورا إدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، بتوسيع دائرة الاشتباه للركاب القادمين من الهند بسبب انشاء مرض نيباه .

وقالت مصادر مطلعة بالحجر الصحى بالمطار، إنه من المقرر أن يتم متابعة حالة الركاب القادمين من الهند بسبب انتشار مرض نيباه، وهو مرض حيواني ناشئ حديثا يسبب مرضا شديدا في كل من الحيوانات والإنسان، ويمكن أن ينتقل من الحيوانات " الخفافيش أو الخنازير" إلى الإنسان، أو من الأطعمة الملوثة أو من إنسان إلى آخر، وتصل فترة حضانة المرض من 4 إلى 14 يوما.

وأضافت المصادر، أن أعراض المرض تتمثل في أعراض تشبه الأنفلونزا، مثل الحمى والصداع وألم عضلي والتقيؤ والتهاب بالحلق، ويمكن أن يتبعه دوار ونعاس وتغيير في الحالة الذهنية والتهاب الدماغ الحاد، وحدوث في بعض مشاكل الجهاز التناسلي في بعض الأحيان، وحدوث غيبوبة في بعض الأوقات تمتد من 24 الي 48 ساعة.