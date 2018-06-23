video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 08:17 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

سلطات المطار تضع الركاب القادمين من الهند تحت الكشف الطبى بسبب مرض "نيباه"

السبت، 23 يونيو 2018 07:15 م
سلطات المطار تضع الركاب القادمين من الهند تحت الكشف الطبى بسبب مرض "نيباه" مطار القاهرة
كتب أحمد حمادة
إضافة تعليق
تبدأ سلطات إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة، فى الكشف الفورى على الركاب القادمين من الهند، وذلك بعد تلقى الإدارة منشورا إدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، بتوسيع دائرة الاشتباه للركاب القادمين من الهند بسبب انشاء مرض نيباه . 
 
وقالت مصادر مطلعة بالحجر الصحى بالمطار، إنه من المقرر أن يتم  متابعة حالة الركاب القادمين من الهند بسبب انتشار مرض نيباه، وهو مرض حيواني ناشئ حديثا يسبب مرضا شديدا في كل من الحيوانات والإنسان، ويمكن أن ينتقل من الحيوانات " الخفافيش أو الخنازير" إلى الإنسان، أو من الأطعمة الملوثة أو من إنسان إلى آخر، وتصل فترة حضانة المرض من 4 إلى 14 يوما.
 
وأضافت المصادر، أن أعراض المرض تتمثل في أعراض تشبه الأنفلونزا، مثل الحمى والصداع وألم عضلي والتقيؤ والتهاب بالحلق، ويمكن أن يتبعه دوار ونعاس وتغيير في الحالة الذهنية والتهاب الدماغ الحاد، وحدوث في بعض مشاكل الجهاز التناسلي في بعض الأحيان، وحدوث غيبوبة في بعض الأوقات تمتد من 24 الي 48 ساعة.
 
IMG-20180623-WA0001
 

 

IMG-20180623-WA0002
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وفد ألمانى رفيع المستوى يصل مطار القاهرة للقاء مسئولين مصريين

لجنة من خبراء النقل الألمانية تتفقد إجراءات التفتيش بمطار الغردقة الدولى

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة الدولى بسبب ظروف التشغيل

مطار القاهرة

نيباه

الهند

مرض نيباه




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة