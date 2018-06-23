video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 10:43 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

سلاح البحرية الأمريكى يفكر فى إقامة مخيمات لعشرات الآلاف من المهاجرين

السبت، 23 يونيو 2018 09:05 ص
سلاح البحرية الأمريكى يفكر فى إقامة مخيمات لعشرات الآلاف من المهاجرين سلاح البحرية الأمريكية
(أ ف ب)
إضافة تعليق

كشفت وثيقة داخلية نشرت الجمعة أن سلاح البحرية الأمريكى يفكر فى إقامة مخيمات فى قواعد جوية سابقة لاحتجاز عشرات الآلاف من المهاجرين الإضافيين فى الأشهر المقبلة، دعما لسياسة الرئيس دونالد ترامب التى تقضى بعدم التساهل مع المهاجرين غير الشرعيين.

وقالت الوثيقة التي نشرتها مجلة "تايم" أن البحرية الأمريكية يمكن أن تلبي طلب الرئيس دونالد ترامب بوضع أى سفينة يمكن أن تستخدم لإيواء المهاجرين، بتصرف السلطات وحتى ببناء منشآت جديدة عبر إقامة مخيمات "موقتة ومتواضعة" فى مدارج هبوط لم تعد تستخدم.

ويمكن ايواء حوالى 25 الف لاجئ في قواعد لم تعد تستخدم بالقرب من موبايل في ولاية الاباما. وقدرت كلفة ادارة هذه المنشأة بـ233 مليون دولار لستة اشهر.

وتقترح الوثيقة ايضا انشاء مخيم لـ47 الف شخص في منشأة بالقرب من سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، و47 الفا آخرين في كامب ميدلتون اكبر قاعدة لمشاة البحرية الأمريكية (المارينز) بالقرب من يوما بولاية أريزونا.

ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الإدلاء بأى تعليق حول هذه الوثيقة الداخلية التي لم تقررها السلطات العسكرية.

لكن ناطقا باسم البنتاجون اللفتنانت كولونيل جيمي ديفيس أشار إلى أن وزارة الأمن الداخلى الأمريكية لم تقدم أى طلب رسمى الى وزارة الدفاع لإيواء مهاجرين.

وقال أن "وزارة الدفاع تعد بدقة خططا وتدرس كل منشآتها في البلاد لتتمكن من تلبية طلب مساعدة محتمل من وزارة الأمن الداخلى لإيواء مهاجرين غير شرعيين بالغين".

وأضاف "حاليا ليس هناك طلب من وزارة الأمن الداخلى بأن تهتم وزارة الدفاع بأيواء مهاجرين غير شرعيين".

ووزارة الأمن الداخلى التي تشرف على شرطة الحدود، مسؤولة عن احتجاز المهاجرين غير الشرعيين البالغين حتى تنظيم أوضاعهم أو أبعادهم.

ويعهد بالقاصرين إلى وزارة الصحة التي طلبت رسميا من البنتاجون الخميس إيواء عشرين الف طفل مهاجر دخلوا الأراضى الأمريكية بدون مرافقين بالغين، فى قواعد عسكرية.

وفي المرسوم الذي وقعه الأربعاء لوضع حد لتفريق عائلات المهاجرين السريين على الحدود، أمر ترامب وزارة الدفاع بان تضع في حال الضرورة اي سفينة يمكن استخدامها لايواء المهاجرين بتصرف السلطات المعنية وحتى ببناء منشآت جديدة.

وما زال مصير 2300 طفل فصلوا عن عائلاتهم على الحدود الأمريكية مع المكسيك غير واضح بعد يومين على توقيع ترامب لقرار تفريق العائلات.

لكن الرئيس الأمريكى أكد من جديد انه ما زال ملتزما سياسة عدم التسامح مع المهاجرين غير الشرعيين التى تهدف الى منع تدفقهم من أمريكا الوسطى.

وكتب في تغريدة "علينا الحفاظ على حدود جنوبية قوية". وأضاف "لا يمكننا السماح للمهاجرين غير الشرعيين باجتياح بلادنا فى وقت يروى الديمقراطيون قصصهم الزائفة عن الحزن والآسى على أمل أن تساعدهم في الانتخابات".

واجتمع ترامب في البيت الأبيض مع عائلات ضحايا قتلوا بأيدى مهاجرين بطريقة غير مشروعة. وقال أن هؤلاء الأهالى "فصلوا بشكل دائم عن أحبابهم لأنهم قتلوا بأيدى مجرمين مقيمين بطريقة غير مشروعة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسئولون فى سلاح البحرية الأمريكية يزورون إقليم هلمند جنوب أفغانستان

مدربون بسلاح البحرية الأمريكية قد يحاكمون بعد انتحار مجند مسلم

تحطم طائرة تابعة لسلاح البحرية الأمريكية ونجاة قائدها

بالصور.. روبوت "سمكة عملاقة" أحدث أسلحة البحرية الأمريكية

"بنات الهوى".. قضية فساد تهز سلاح البحرية الأمريكى

اخبار عالميه

سلاح البحريه الامريكيه

امريكا

دونالد ترامب

مهاجرين




لا تفوتك
مجلس النواب يقر 111 قانونا بدور الانعقاد الثالث.. تعرف على التفاصيل

مجلس النواب يقر 111 قانونا بدور الانعقاد الثالث.. تعرف على التفاصيل

فيديو.. مؤلف إيطالى يزور قرية "صلاح" لإصدار كتاب عن الفرعون المصرى

فيديو.. مؤلف إيطالى يزور قرية "صلاح" لإصدار كتاب عن الفرعون المصرى

فيديو وصور.. مهرجان سنوى فى الصين لأكل لحوم الكلاب وضغوط أجنبية لإلغائه.. توافد المئات على الأسواق لشرائها.. نشطاء: تجارة لحوم الكلاب غير إنسانية وغير صحية.. وكوريا الجنوبية تحظر قتل الكلاب وأكل لحومها

فيديو وصور.. مهرجان سنوى فى الصين لأكل لحوم الكلاب وضغوط أجنبية لإلغائه.. توافد المئات على الأسواق لشرائها.. نشطاء: تجارة لحوم الكلاب غير إنسانية وغير صحية.. وكوريا الجنوبية تحظر قتل الكلاب وأكل لحومها

" السيسى زعيمى وأفتخر".. برلمانيون يعلنون مساندة الرئيس فى معركته ضد الإرهاب واستكمال الإصلاح الاقتصادى.. سنظل داعمين ومؤيدين حتى إتمام التنمية.. وتحذيرات من السير خلف شائعات الإخوان وأصحاب الطابور الخامس

" السيسى زعيمى وأفتخر".. برلمانيون يعلنون مساندة الرئيس فى معركته ضد الإرهاب واستكمال الإصلاح الاقتصادى.. سنظل داعمين ومؤيدين حتى إتمام التنمية.. وتحذيرات من السير خلف شائعات الإخوان وأصحاب الطابور الخامس

الصحة: مدة صلاحية قطرة ومراهم العين والأذن والأنف 28 يومًا من فتحها

الصحة: مدة صلاحية قطرة ومراهم العين والأذن والأنف 28 يومًا من فتحها

المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: بناء قبر فوق آخر جائز للضرورة

المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: بناء قبر فوق آخر جائز للضرورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة