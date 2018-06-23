سلاح البحرية الأمريكى يفكر فى إقامة مخيمات لعشرات الآلاف من المهاجرين

(أ ف ب)

كشفت وثيقة داخلية نشرت الجمعة أن سلاح البحرية الأمريكى يفكر فى إقامة مخيمات فى قواعد جوية سابقة لاحتجاز عشرات الآلاف من المهاجرين الإضافيين فى الأشهر المقبلة، دعما لسياسة الرئيس دونالد ترامب التى تقضى بعدم التساهل مع المهاجرين غير الشرعيين.

وقالت الوثيقة التي نشرتها مجلة "تايم" أن البحرية الأمريكية يمكن أن تلبي طلب الرئيس دونالد ترامب بوضع أى سفينة يمكن أن تستخدم لإيواء المهاجرين، بتصرف السلطات وحتى ببناء منشآت جديدة عبر إقامة مخيمات "موقتة ومتواضعة" فى مدارج هبوط لم تعد تستخدم.

ويمكن ايواء حوالى 25 الف لاجئ في قواعد لم تعد تستخدم بالقرب من موبايل في ولاية الاباما. وقدرت كلفة ادارة هذه المنشأة بـ233 مليون دولار لستة اشهر.

وتقترح الوثيقة ايضا انشاء مخيم لـ47 الف شخص في منشأة بالقرب من سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، و47 الفا آخرين في كامب ميدلتون اكبر قاعدة لمشاة البحرية الأمريكية (المارينز) بالقرب من يوما بولاية أريزونا.

ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الإدلاء بأى تعليق حول هذه الوثيقة الداخلية التي لم تقررها السلطات العسكرية.

لكن ناطقا باسم البنتاجون اللفتنانت كولونيل جيمي ديفيس أشار إلى أن وزارة الأمن الداخلى الأمريكية لم تقدم أى طلب رسمى الى وزارة الدفاع لإيواء مهاجرين.

وقال أن "وزارة الدفاع تعد بدقة خططا وتدرس كل منشآتها في البلاد لتتمكن من تلبية طلب مساعدة محتمل من وزارة الأمن الداخلى لإيواء مهاجرين غير شرعيين بالغين".

وأضاف "حاليا ليس هناك طلب من وزارة الأمن الداخلى بأن تهتم وزارة الدفاع بأيواء مهاجرين غير شرعيين".

ووزارة الأمن الداخلى التي تشرف على شرطة الحدود، مسؤولة عن احتجاز المهاجرين غير الشرعيين البالغين حتى تنظيم أوضاعهم أو أبعادهم.

ويعهد بالقاصرين إلى وزارة الصحة التي طلبت رسميا من البنتاجون الخميس إيواء عشرين الف طفل مهاجر دخلوا الأراضى الأمريكية بدون مرافقين بالغين، فى قواعد عسكرية.

وفي المرسوم الذي وقعه الأربعاء لوضع حد لتفريق عائلات المهاجرين السريين على الحدود، أمر ترامب وزارة الدفاع بان تضع في حال الضرورة اي سفينة يمكن استخدامها لايواء المهاجرين بتصرف السلطات المعنية وحتى ببناء منشآت جديدة.

وما زال مصير 2300 طفل فصلوا عن عائلاتهم على الحدود الأمريكية مع المكسيك غير واضح بعد يومين على توقيع ترامب لقرار تفريق العائلات.

لكن الرئيس الأمريكى أكد من جديد انه ما زال ملتزما سياسة عدم التسامح مع المهاجرين غير الشرعيين التى تهدف الى منع تدفقهم من أمريكا الوسطى.

وكتب في تغريدة "علينا الحفاظ على حدود جنوبية قوية". وأضاف "لا يمكننا السماح للمهاجرين غير الشرعيين باجتياح بلادنا فى وقت يروى الديمقراطيون قصصهم الزائفة عن الحزن والآسى على أمل أن تساعدهم في الانتخابات".

واجتمع ترامب في البيت الأبيض مع عائلات ضحايا قتلوا بأيدى مهاجرين بطريقة غير مشروعة. وقال أن هؤلاء الأهالى "فصلوا بشكل دائم عن أحبابهم لأنهم قتلوا بأيدى مجرمين مقيمين بطريقة غير مشروعة".