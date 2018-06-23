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سقوط إفريقى الجنسية يتزعم عصابة لسرقة مخزن فى عين شمس

السبت، 23 يونيو 2018 01:31 م
سقوط إفريقى الجنسية يتزعم عصابة لسرقة مخزن فى عين شمس المتهمون بسرقة مخزن فى عين شمس
كتب ــ إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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تزعم إفريقى الجنسية، تشكيلا عصابيا لسرقة مخزن فى منطقة عين شمس، حيث استولى على محتوياته بمساعدة  عامل، وقام بتصريف المسروقات لاثنين آخرين من عملائهما.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من "عمر .س.ع.م" 62 سنة صاحب ومدير مؤسسة للتجارة والتوريدات، يفيد باكتشافه كسر قفل المخزن ملكه وسرقة  38 كرتونة ردياتير كبير، و72 كرتونة ردياتير صغير، و15 علبة بستم، وعربة كارو ودابة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة .

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود أثار عنف وكسر القفل الخاص بالمخزن،  فتحرر المحضر رقم 12026 لسنة 2018م جنح القسم .

ومن خلال التحريات، تم التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، دنيك وليم دنيم "يحمل إحدى الجنسيات الإفريقية" 19 سنة عامل، و"أمير .م.ع.أ" 21 سنة عامل، والسابق اتهامه في 3 قضايا أخرهم 2813  لسنة 2013م السلام "سرقة بالإكراه".

وبإعداد الأكمنة تم ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر القفل"، كما تم بإرشادهما ضبط  المسروقات المستولى عليها لدي عميليهما "سيئى النية" كل من، "عصام .ر.س"  26 سنة، سائق توك توك، والسابق اتهامه في القضية رقم 16469 لسنة 2015م السلام "مخدرات" ، و"مصطفي .ح.م" 35 سنة، عامل خردة.

وباستدعاء المجني عليه تعرف علي المضبوطات واتهمهما بالسرقة، فتحرر محضر ملحق للمحضر الأصلي ، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.


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