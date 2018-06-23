video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 03:50 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

سفير روسيا بلندن لولى العهد البريطانى: موسكو غير متورطة بحادث تسميم سكريبال

السبت، 23 يونيو 2018 02:30 م
سفير روسيا بلندن لولى العهد البريطانى: موسكو غير متورطة بحادث تسميم سكريبال ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أرسل السفير الروسى لدى المملكة المتحدة ألكسندر ياكوفينكو، أمس، خطابا إلى ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز بشأن زيارة قام بها الأخير وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال، إلى مدينة سالزبورى البريطانية، نفى فيه تورط روسيا بحادث تسميم ضابط المخابرات سيرجى سكريبال وابنته يوليا.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، عن ياكوفينكو، اليوم السبت، قوله إنه قام بتحديد موقف بلاده من حادث تسميم الكولونيل الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا، وأكد عدم تورط بلاده الكامل فى الحادث، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن موسكو أخطرت بالفعل الحكومة البريطانية بذلك.

وأضاف الدبلوماسى الروسى أن بلاده لم تتلق إجابة واحدة من وزارة الداخلية البريطانية على تساؤلاتها الخاصة بالحادث، كما لم يُتح لموظفى القنصلية الروسية الحصول على معلومات بشأن سكريبال وابنته.

كما عبّر ياكوفينكو عن أمله فى ألا تظل السلطات البريطانية على موقفها إزاء الحادث بشكل لا نهائي، وأن تتيح فى نهاية الأمر للدبلوماسيين الروس الوصول ليوليا سكريبال، والتى هى مواطنة روسية، مؤكدا أنه كلما كان ذلك فى وقت أقرب كلما كان أفضل.

كان الأمير تشارلز والدوقة كاميلا قد قاما بزيارة لتقصى الحقائق لمدينة سالزبورى من أجل الإطلاع على النجاحات التى يحققها برنامج عودة الحياة الطبيعية للمدينة البريطانية بعد الحادث الذى وقع فى الـ4 من شهر مارس الماضي، فى الوقت الذى تقول وسائل الإعلام البريطانية أن الحادث أثر على صناعة السياحة بها، حيث انخفضت أعداد السياح بنسبة 15%.

جدير بالذكر، أن روسيا طردت عددا من الدبلوماسيين البريطانيين وأغلقت القنصلية البريطانية العامة فى سان بطرسبرج، كما قلّصت عمليات المجلس البريطانى داخل روسيا، وذلك ردا على إجراءات مشابهة اتخذتها لندن فى أعقاب هجوم سالزبوري.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفارة روسيا ببريطانيا: رفض لندن التعاون مع موسكو يضر بالتحقيق فى قضية سكريبال

روسيا: بيان مجموعة السبع يؤكد أن بريطانيا بلا دليل على تورطنا فى تسميم سكريبال

بوتين: روسيا تريد الوصول إلى يوليا سكريبال

سفير روسيا بلندن

ولى العهد البريطانى

تسميم سكريبال

روسيا

حادث تسميم سكريبال




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة