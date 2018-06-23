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زعيم حزب العمال البريطانى يؤكد حق الشعب الفلسطينى بالعيش فى سلام على أرضه

السبت، 23 يونيو 2018 11:00 م
زعيم حزب العمال البريطانى يؤكد حق الشعب الفلسطينى بالعيش فى سلام على أرضه زعيم حزب العمال البريطانى جيريمى كوربين
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أكد زعيم حزب العمال البريطانى جيريمى كوربين، حق الشعب الفلسطينى بالعيش فى سلام على أرضه وضمن دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها، وأن مستقبل مدينة القدس يجب أن يكون عنوانا للسلام بين الجميع، مع أهمية وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية التى تعرقل جهود تحقيق السلام.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الأردنى الدكتور رجائى المعشر، اليوم السبت، بعمان، مع كوربين الذى يزور المملكة حاليا، حيث تم بحث تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط.

وشدد زعيم حزب العمال البريطانى، على مواقف الحزب الثابتة من قضايا الشرق الأوسط وفى مقدمتها دعم تسوية عادلة للقضية الفلسطينية ودعم حل سياسى للأزمة السورية، مشيرا إلى أنه سيقوم خلال زيارته إلى المملكة بزيارة مخيمات للاجئين السوريين والفلسطينيين فى إطار اهتمام حزب العمال بتحسين الأوضاع المعيشية لهم.

وثمن كوربين جهود الأردن فى مجال استضافته للاجئين، معربا عن تقديره لحجم الأعباء التى يتحملها الأردن لاستضافته أعدادا كبيرة من اللاجئين، مشيرا إلى أهمية قيام المجتمع الدولى بتحمل مسؤوليته فى دعم الأردن لمواصلة تقديم الخدمات الإنسانية والأساسية للاجئين على أكمل وجه.

من جهته، أكد المعشر، أن الأردن واجه خلال السنوات السبع الأخيرة تحديات غير مسبوقة نتيجة الأحداث فى سوريا وتدفق اللاجئين خلال فترة قصيرة على أراضيه ما شكل ضغطا كبيرا على البنية التحتية من مدارس ومستشفيات ومصادر المياه بالإضافة إلى سوق العمل.

واستعرض نائب رئيس الوزراء الأردنى المعشر رؤية الأردن وموقفه من الأوضاع الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على موقف الأردن الواضح والداعى إلى حل المشاكل والخلافات العربية فى إطار البيت العربى، وشدد المعشر، على أهمية الدور الذى يجب أن يقوم به الاتحاد الأوروبى لدعم جهود تحقيق السلام فى منطقة الشرق الأوسط وإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

 

 

 


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