رويترز: دوى انفجار فى مسيرة مؤيدة لرئيس وزراء إثيوبيا الجديد بأديس أبابا

وقال أحد أفراد اللجنة المنظمة للتجمع "كانت قنبلة يدوية حاول شخص إلقاءها على المنصة التي كان رئيس الوزراء واقفا عليها".

وتجمع الحشد تأييدا لرئيس الوزراء البالغ من العمر 41 عاما والذى تولى المنصب في أبريل.

قال شاهد من رويترز إنه أمكن سماع دوى انفجار وقع وسط حشد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم السبت عقب كلمة ألقاها رئيس الوزراء الجديد أبى أحمد.

تجمع حشد من المواطنين الإثيوبيين فى ميدان "مسكل" بالعاصمة أديس أبابا لإظهار دعمهم لرئيس الوزراء آبى أحمد الذى قام بموجة من الإصلاحات عقب توليه المنصب.

وذكرت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم /السبت/ أن مؤيدى رئيس الوزراء الإثيوبى الجديد ارتدوا ملابس تحمل صورته وحملوا لافتات كُتب عليها عبارة: "حب واحد، إثيوبيا واحدة"، مضيفة أن آبى أحمد سيلقى كلمة أمام الحشد الذى تجمع فى ميدان "مسكل".

تجدر الإشارة إلى أن آبى أحمد - البالغ من العمر 42 عاما - تولى منصب رئيس الوزراء فى شهر أبريل الماضى وسرعان ما أعلن الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء وفتح الشركات المملوكة للدولة للاستثمار الخاص وتبنى اتفاق سلام مع إريتريا.