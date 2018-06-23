رئيس وزراء إثيوبيا: قتلى وجرحى فى انفجار بأديس أبابا

قال رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد إن "بضعة أفراد" قتلوا وأصيب آخرون فى انفجار أثناء تجمع سياسى فى العاصمة أديس أبابا اليوم السبت.

وفي كلمة تلفزيونية عقب الانفجار، قال أبى إن ما حدث "محاولة غير ناجحة لقوى لا تريد أن ترى إثيوبيا متحدة".

وكان قد تم تنظيم التجمع تأييدا لرئيس الوزراء الجديد، وقال أحد منظميه إن الانفجار ناجم عن قنبلة.