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رئيس زيمبابوى: الانفجار الذى وقع أثناء تجمع سياسى "عمل جبان"

السبت، 23 يونيو 2018 07:18 م
رئيس زيمبابوى: الانفجار الذى وقع أثناء تجمع سياسى "عمل جبان" رئيس زيمبابوى إيمرسون منانجاجوا
هارارى (رويترز)
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قال رئيس زيمبابوى إيمرسون منانجاجوا اليوم السبت، إن الانفجار الذى وقع فى استاد كان يلقى فيه كلمة أمام تجمع سياسى كان "عملا جبانا" لن يمنع البلاد من إجراء انتخابات حرة وآمنة الشهر المقبل.

وقال على فيس بوك "لقد جرت الحملة الانتخابية حتى الآن فى أجواء حرة وسلمية ولن نسمح لهذا العمل الجبان بأن يقف فى طريقنا ونحن نسير نحو الانتخابات"، كما قال بعد ذلك فى مقابلة تلفزيونية إن الانفجار وقع على مقربة منه فيما كان يهم بترك المنصة.

وطالب رئيس زيمبابوى إيمرسون منانجاجوا، المواطنين بضرورة التمسك بالوحدة رغم الخلافات السياسية، وذلك عقب الانفجار الذى استهدف - فى وقت سابق اليوم السبت - اجتماعا انتخابيا لمؤيديه.

(تحديث)

وأكد منانجاجوا - فى كلمة ألقاها بعد الانفجار - أنه لن يسمح لمثل هذا الفعل الذى وصفه بـ"العنيف والجبان والذى يخلو من أى مغزى" بأن يعترض طريق الشعب الذى يمضى قدما نحو إجراء انتخابات رئاسية فى 30 يوليو المقبل.

كما أشار منانجاجوا - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى" نيوز الأمريكية - إلى أنه قام بزيارة مصابى الانفجار الذى وصفته وسائل الإعلام بأنه "محاولة اغتيال"، بغرض الاطمئنان عليهم، حيث يتلقون العلاج اللازم فى المستشفى.

وكانت شرطة زيمبابوى قد فتحت تحقيقًا للوقوف على ملابسات هذا الانفجار الذى وقع بعد ثوان قلائل من خطاب منانجاجوا الذى ألقاه فى استاد رياضى بمدينة بولاوايو الزيمبابوية فى حضور حشد من مؤيديه، ويشار إلى أن منانجاجوا أصبح رئيسًا لزيمبابوى فى نوفمبر الماضى، بعد تنحى الرئيس السابق روبرت موجابى وسط ضغط عسكرى وشعبى.

 

 


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