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رئيس امتحانات الثانوية يعقد اجتماعا بكنترول الخديوية لبحث تعديل نموذج الفيزياء

السبت، 23 يونيو 2018 10:00 ص
رئيس امتحانات الثانوية يعقد اجتماعا بكنترول الخديوية لبحث تعديل نموذج الفيزياء الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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يتفقد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، الآن كنترول الخديوية بقطاع القاهرة للاطمئنان على سير العمل.

وقال الدكتور رضا حجازى، إنه سوف يعقد اجتماع بعد قليل مع الهيئة الفنية ومقدرى درجات مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة لبحث تعديل نموذج الإجابة فى جزئية بعينها، موضحا أن تعديل أى جزئيات لن يتم إلا بعد الموافقة عليه من رئيس الامتحانات واعتماد رسميا.

وأوضح، أنه فى حال اعتماد تعديل نموذج الإجابة سوف يتم إعادة مراجعة الكراسات التى تم تصحيحها سابقا قبل اجراء التعديل على النموذج.

وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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