رئيس الوزراء يلتقى السائحين خلال زيارته لمنطقة الأهرامات

كتبت هند مختار - إبراهيم سالم

زار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان أهرامات الجيزة الثلاثة لمتابعة أعمال تطوير المنطقة الأثرية، يرافقه الدكتور خالد العنانى وزير الآثار واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة.

وحرص رئيس الوزراء على الالتقاء بالسائحين المتواجدين فى المنطقة الأثرية للتعرف على رأيهم فى الخدمات الموجودة بمنطقة الأهرامات ومقترحاتهم.

واستعرض اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، موقف المحافظة من أعمال التطوير بالهضبة، مؤكدا أنه كان من المقرر الانتهاء من تطوير حرم منطقة الأهرامات خلال النصف الأول من العام الجارى، موضحا أن المحافظة كان لها دور تطوير منطقة الأهرامات وذلك للمساعدة على تنشيط السياحة.