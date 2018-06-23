video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 11:24 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقى السائحين خلال زيارته لمنطقة الأهرامات

السبت، 23 يونيو 2018 11:01 ص
رئيس الوزراء يلتقى السائحين خلال زيارته لمنطقة الأهرامات الأهرامات
كتبت هند مختار - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

زار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان أهرامات الجيزة الثلاثة لمتابعة أعمال تطوير المنطقة الأثرية، يرافقه الدكتور خالد العنانى وزير الآثار واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة.

وحرص رئيس الوزراء على الالتقاء بالسائحين المتواجدين فى المنطقة الأثرية للتعرف على رأيهم فى الخدمات الموجودة بمنطقة الأهرامات ومقترحاتهم.

واستعرض اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، موقف المحافظة من أعمال التطوير بالهضبة، مؤكدا أنه كان من المقرر الانتهاء من تطوير حرم منطقة الأهرامات خلال النصف الأول من العام الجارى، موضحا أن المحافظة كان لها دور تطوير منطقة الأهرامات وذلك للمساعدة على تنشيط السياحة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء يتفقد منطقة التريض بالأهرامات

فيديو.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

رئيس الوزراء يصل هضبة أهرامات الجيزة لتفقد أعمال تطوير المنطقة

المتحف المصرى الكبير

مجلس الوزراء

تطوير منطقة الاهرامات




لا تفوتك
مجلس النواب يقر 111 قانونا بدور الانعقاد الثالث.. تعرف على التفاصيل

مجلس النواب يقر 111 قانونا بدور الانعقاد الثالث.. تعرف على التفاصيل

فيديو.. مؤلف إيطالى يزور قرية "صلاح" لإصدار كتاب عن الفرعون المصرى

فيديو.. مؤلف إيطالى يزور قرية "صلاح" لإصدار كتاب عن الفرعون المصرى

فيديو وصور.. مهرجان سنوى فى الصين لأكل لحوم الكلاب وضغوط أجنبية لإلغائه.. توافد المئات على الأسواق لشرائها.. نشطاء: تجارة لحوم الكلاب غير إنسانية وغير صحية.. وكوريا الجنوبية تحظر قتل الكلاب وأكل لحومها

فيديو وصور.. مهرجان سنوى فى الصين لأكل لحوم الكلاب وضغوط أجنبية لإلغائه.. توافد المئات على الأسواق لشرائها.. نشطاء: تجارة لحوم الكلاب غير إنسانية وغير صحية.. وكوريا الجنوبية تحظر قتل الكلاب وأكل لحومها

" السيسى زعيمى وأفتخر".. برلمانيون يعلنون مساندة الرئيس فى معركته ضد الإرهاب واستكمال الإصلاح الاقتصادى.. سنظل داعمين ومؤيدين حتى إتمام التنمية.. وتحذيرات من السير خلف شائعات الإخوان وأصحاب الطابور الخامس

" السيسى زعيمى وأفتخر".. برلمانيون يعلنون مساندة الرئيس فى معركته ضد الإرهاب واستكمال الإصلاح الاقتصادى.. سنظل داعمين ومؤيدين حتى إتمام التنمية.. وتحذيرات من السير خلف شائعات الإخوان وأصحاب الطابور الخامس

الصحة: مدة صلاحية قطرة ومراهم العين والأذن والأنف 28 يومًا من فتحها

الصحة: مدة صلاحية قطرة ومراهم العين والأذن والأنف 28 يومًا من فتحها

المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: بناء قبر فوق آخر جائز للضرورة

المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: بناء قبر فوق آخر جائز للضرورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة