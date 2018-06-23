رئيس الوزراء يصل هضبة أهرامات الجيزة لتفقد أعمال تطوير المنطقة

كتبت هند مختار

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، مقر هضبة أهرامات الجيزة، حيث تفقد أعمال التطوير بها، وذلك فى أول جولة تفقدية بعد توليه رئاسة الحكومة، يعقب ذلك تفقده المتحف المصرى الكبير يرافقه الدكتور خالد العناني ، وزير الآثار، وذلك لمتابعة سير العمل داخل المتحف .

كان وزير الآثار، قد أعلن أن نسبة العمل فى المشروع 75%، والذى يحظى بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وجه بتطوير المتحف على أعلى مستوى، متوقعا أن يتم افتتاح المرحلة الأولى فى الربع الأول من عام 2019.