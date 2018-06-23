رئيس الوزراء يستعرض بعد قليل نتائج جولته بالمتحف المصرى الكبير والأهرامات

كتبت هند مختار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، سير الأعمال الإنشائية بالمتحف المصري الكبير، وتفقد معامل الترميم يرافقه الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا يستعرض فيه نتائج أول جولاته التفقدية بمنطقة الأهرامات، والمتحف المصرى الكبير.

وبدا رئيس الوزراء الجولة بزيارة مشروع تطوير هضبة أهرامات الجيزة واستمع إلى شرح حول المشروع، الذي يهدف لتطوير هضبة أهرامات الجيزة، وتوفير الخدمات للزائرين بشكل أفضل.