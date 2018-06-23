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رئيس الوزراء يتققد سير العمل بالمتحف المصرى الكبير

السبت، 23 يونيو 2018 10:56 ص
رئيس الوزراء يتققد سير العمل بالمتحف المصرى الكبير الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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عقب انتهائه من تفقد أعمال تطوير هضبة أهرامات الجيزة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، المتحف المصرى الكبير، واستمع لشرح تفصيلى من الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار حول أعمال المتحف. 
 
واستمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لشرح تفصيلى من الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة أهرامات الجيزة. 
 
وقال وزير الآثار فى شرحه لرئيس الوزراء، أنه سيكون هناك وحدة تذاكر مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة بالمدخل الجديد للأهرامات، بجانب 4 وحدات تذاكر ستخصص للمصريين. 
 
 
 

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