رئيس الوزراء: ما يتم تنفيذه بالمتحف المصرى الكبير قصة نجاح مصرية حقيقية

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جولته اليوم لتفقد الأعمال بمشروع تطوير هضبة الأهرام، ومشروع المتحف المصرى الكبير، والتى رافقه خلالها الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، واللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تأتى للتأكيد على أهمية تلك المشروعات العملاقة المبشرة والتى تدعو إلى الفخر لتنفيذها بأياد مصرية، منوهًا أن مشروع المتحف المصرى الكبير سيغدو أحد المشروعات العالمية بكل المقاييس فى المجال المتحفى والثقافى.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى عقده فى بهو المتحف المصرى الكبير: فيما يتعلق بمشروع تطوير هضبة الأهرام، سيتم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة خلال أسبوعين، بحيث يكون هو المدخل الجديد لكل السائحين لزيارة منطقة الأهرام وتنظيم العمل فيها للحفاظ على الصورة الحضارية لمصر.

وفيما يتعلق بمشروع المتحف المصرى الكبير، وجه مصطفى مدبولى، الشكر إلى اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الآثار، مشيرًا إلى أن ما يتم بالمتحف يعد قصة نجاح مصرية حقيقية، مشيدًا بنسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ خلال سنة والتى وصلت من 17% إلى 78% بالتعاون مع شركات المقاولات المصرية، حيث من المتوقع أن تكون المرحلة الأولى للمتحف جاهزة للافتتاح على نهاية العام بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وسيسهم ذلك فى جذب المزيد من الوفود السياحية إلى مصر خلال هذه المرحلة وتحقيق نقلة نوعية كبيرة.

وأضاف رئيس الحكومة، أنه يتم العمل بالتوازى على تطوير شبكة الطرق فى هذه المنطقة، وافتتاح مطار سفنكس الدولى (غرب القاهرة) لقربه من هذا الموقع حيث يبعد نحو 12 كم، هذا فضلًا عن وجود تصور جار دراسته لإنشاء مجموعة من الفنادق العالمية خلال الفترة القادمة لإعادة الجذب السياحى لتلك المنطقة المهمة.

وفى نهاية الجولة، وعقب المؤتمر الصحفى، سجل الدكتور مصطفى مدبولى، كلمة تذكارية، فى سجل المتحف، كتب فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

شرفت اليوم بزيارة هذا الصرح العالمى العملاق، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى، أن ينتهى العمل به فى أسرع وقت ممكن، لكى يصبح إضافة عالمية لمصر، فى مجال السياحة الثقافية.

وأوجه خالص الشكر لرجال الهيئة الهندسية، الذين يتولون إدارة هذا المشروع العملاق، ورجال وزارة الآثار، والشركات المصرية العاملة فيه.