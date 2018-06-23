رئيس السكة الحديد للنظافة: 40 % من العمال اشتروا شهادات "أمان"

كتب رضا حبيشى

أكد اللواء رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة أن حوالى 40% من عمال الشركة استخرجوا وقاموا بشراء شهادات "أمان"، حيث قام بشراءها حتى الآن 3067 عاملا من إجمالى 8655 عاملا من إجمالى عدد عمال الشركة.

وأضاف رئيس الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع" أن الشركة تستهدف وصول العاملين المشترين لشهادات "أمان" إلى 8 آلاف عامل من إجمالى عمال الشركة، مشيرا إلى أن هناك إقبال كبير من العاملين فى الشركة على شراء شهادات "أمان".