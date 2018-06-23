دواوين الوزارات × 24 ساعة.. حذف مليون و220 ألف اسم مكرر ببطاقات التموين

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يكشف خطة استقبال المصطافين خلال أيام الصيف

وزارة التموين:

التموين: زيادة معدلات طرح الأسماك بنسبة 30%.. و"المصرية للتسويق" تخصص سيارات متنقلة لطرح المنتجات بالميادين العامة.. وتوافر السلع بالمجمعات.. وكيلو البلطى بـ21 جنيهًا والماكريل بـ25 وسمك مكرونة بـ23

حذف مليون و220 ألف من المتوفين والأسماء المكررة ببطاقات التموين.. تقرير رسمى: إعادة قيد 102 ألف مستفيد مشطوبين عشوائيًا.. ويكشف: قبول أكثر من 92% من طلبات المواطنين بالدخول فى منظومة الدعم وفقا للشروط

وزارة التضامن الاجتماعى:

غادة والى: مد معرض الأسر المنتجة بالإسكندرية حتى 2 يوليو

غادة والى تستعرض برامج الحماية الاجتماعية فى مصر

وزارة التربية والتعليم:

"التعليم": اجتماع مع واضعى امتحان فيزياء الثانوية غدا لدراسة نتائج المادة

تعرف على مصروفات وشروط التقدم للمدارس المصرية اليابانية × 11 معلومة

التعليم: انتهاء تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية.. وإعلان النتيجة الأسبوع المقبل

وزارة الإسكان:

​ "الإسكان": بدء تسليم أراضى قرعة منطقة الشريط المميز بسوهاج الجديدة الأحد

الإسكان تكشف تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز

وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف: العناية بملف هيئة الأوقاف أحد أهم أولوياتى فى المرحلة الراهنة

خريطة ملفات وأولويات "الأوقاف" بعد تجديد الثقة فى الوزير.. التطوير إداريا والدفع بالشباب بمراكز قيادية.. مشروعات مع"الإنتاج الحربى" تحدد الاثنين المقبل.. وتحسين المستوى المعيشى للدعاة.. وإطلاق نشاط مربيات النشء.

وزارة النقل:

تعرف على عقوبة عدم كتابة تعريفة الركوب داخل سيارات الأجرة

وزير النقل: ارتفاع أرباح موانئ الوزارة لـ7.5 مليار جنيه خلال 2016\2017

وزارة الزراعة:

تعرف على خطة طوارئ وزارة الرى خلال موسم الصيف × 10 معلومات

صور.. مياه السيول "خير" يحول صحراء سيناء لمزارع خضراء منتجة.. بدء حصاد 943 فدانا بطيخ وذرة فى مركز الحسنة.. المزارعون يطالبون بتسهيل تصريف وبيع الإنتاج.. والنائب جازى سعد: سنحقق مطالب الأهالى

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى يتفقد منشآت الجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية



"التعليم العالى" تسابق الزمن لاستقبال الطلاب الجدد.. انطلاق تنسيق الشهادات العربية أواخر يوليو.. الوزارة تتعهد بخدمة جيدة وتلافى أخطاء العام الماضى.. والمشرف على التنسيق: بعض البلاد العربية أرسلت نتائجها

وزارة الكهرباء:

الكهرباء: استمرار الطوارئ بجميع شركات التوزيع حتى نهاية الصيف

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة: صرف 210 آلاف جنيه مستحقات مصرى اختلف مع شريكه بإيطاليا