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خالد حنفى: دعم الصناعات الصغيرة بالدول العربية لتوفير فرص عمل للشباب

السبت، 23 يونيو 2018 02:50 م
خالد حنفى: دعم الصناعات الصغيرة بالدول العربية لتوفير فرص عمل للشباب خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية
كتب مدحت وهبة
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قال الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن الاتحاد سوف يعمل على دعم الصناعات الصغري والمتوسطة والحرف التقليدية في الدول العربية ، لتوفير فرص العمل للشباب العربي، والحد من البطالة، بتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين اتحاد الغرف العربية ومنظمة العمل العربية.
 
وأضاف، فى تصريحات اليوم، أنه سوف يسعي للعمل على تعزيز دور منظمات أصحاب الأعمال في الدول العربية، للنهوض بمجالات التشغيل والتنمية المستدامة وتطوير وسائل التدريب المهني، والتعليم التقني، لتتوافق مع التطور التكنولوجي واحتياجات سوق العمل العربية، فضلا عن المساهمة في تشجيع كافة فئات المجتمع والشباب وصاحبات الأعمال بالدول العربية في المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية العربية، ودعم تعزيز المبادرات الذاتية لرواد الأعمال ودعم جهود الحكومات الرسمية العربية في القضاء على البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن العربي، والعمل على المساهمة في تنسيق السياسات والتشريعات الاقتصادية بين الدول العربية.

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خالد حنفى

الصناعات الصغري

فرص عمل




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