حيدر العبادى ومقتدى الصدر يعلنان عن تحالفا بين كتلتيهما

كريم كشك - وكالات الأنباء

أعلن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، وزعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، تحالفا بين كتلتى النصر وسائرون، وأكد الصدر، طبقا لقناة السومرية نيوز، الليلة، أن التحالف مع العبادى عابر للطائفية من خلال الاتفاق على برنامج جديد يحدد أهم ما سيتم العمل عليه في الحكومة الجديدة.

وكشف زعيم التيار الصدرى وكتلة سائرون مقتدى الصدر، فى مؤتمر صحفى مشترك مع العبادى، أنه طرح 10 نقاط فى اجتماعه مع الأخير منها مكافحة الفساد وتقوية الجيش العراقى وعدم التدخل فى شأن الحكومة، والمضى بتحالف عابر للطائفية، يفضي الى تشكيل حكومة تكنقراط.

وعقد المؤتمر الصحفى عقب اجتماع بينهما دار لبضعة ساعات فى محافظة النجف، أعلنا خلاله عن تشكيل تحالف بين ائتلافى النصر وسائرون عابر للطائفية والاثنية، وكان العبادي قد أكد قبل الاجتماع مع الصدر أن تحدى الانتخابات ليس أكبر من تحدى "داعش"، فيما أكد أنه لن يكون جزءاً من عملية "تزوير" الانتخابات أو من حكومة محاصصة وضعيفة.