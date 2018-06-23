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حصاد الحوادث.. إحالة واقعة محتجز "حدائق القبة" للنيابة

السبت، 23 يونيو 2018 07:30 م
حصاد الحوادث.. إحالة واقعة محتجز "حدائق القبة" للنيابة حصاد الحوادث - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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شهدت محاكم مصر اليوم وساحات القضاء والنيابات عدة قرارات مهمة، تعلق بقضايا متهم فيها عناصر إرهابية وأخرى تعلقت بقضايا مال عام ومنها:

اختيار المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا رسميا

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قاتل "عجوز حدائق القبة" بسبب الشذوذ الجنسى: أوهمنى بالتوظيف وطلب ممارسة الرذيلة

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