حصاد الحوادث.. إحالة واقعة محتجز "حدائق القبة" للنيابة

كتب أحمد الجعفرى

شهدت محاكم مصر اليوم وساحات القضاء والنيابات عدة قرارات مهمة، تعلق بقضايا متهم فيها عناصر إرهابية وأخرى تعلقت بقضايا مال عام ومنها:

اختيار المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا رسميا



المستشار حنفى الجبالى

قاتل "عجوز حدائق القبة" بسبب الشذوذ الجنسى: أوهمنى بالتوظيف وطلب ممارسة الرذيلة



شذوذ جنسى

تشريع مجلس الدولة يشكل لجنة لمراجعة قانون السجل العينى



مجلس الدول

"الأموال العامة" تضبط مواطنا وزوجته بتهمة النصب على البنوك



الأموال العامة

تأجيل محاكمة حسن مالك و23 آخرين بقضية "الإضرار بالاقتصاد القومى" لـ3 يوليو



حسن مالك

تأجيل نظر طعن "أوبر وكريم" على حكم وقف نشاطها داخل مصر لـ25 أغسطس



اوبر وكريم

مدير أمن القاهرة: إحالة واقعة محتجز قسم حدائق القبة للنيابة