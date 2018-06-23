حرس السواحل الليبى: إنقاذ 94 مهاجرا غير شرعى وانتشال جثة مصرى

تمكنت دورية لحرس السواحل الليبى القطاع الأوسط (زورق زوارة)، من إنقاذ (94) مهاجرا غير شرعيا، بينهم (3) اطفال، و(9) نساء، كانوا على متن قارب مطاطي متهالك إضافة إلى انتشال (5) جثت بينهم مواطن مصرى.

وقال المتحدث الرسمي باسم حرس السواحل الليبى في طرابلس العميد أيوب قاسم أن المهاجرون غير الشرعيين يحملون جنسيات مختلفة منهم مصريين وسودانيين ونيجيريين، مؤكدا أن عملية الإنقاذ تمت (15) ميل شمال منطقة القره بوللي، لافتا إلى أن المهاجرين كانوا فى حالة سيئة نتيجة تمزق القارب وتسرب المياه إليه، وسقوط بعض المهاجرين غير الشرعيين في البحر.

وأكد العميد أيوب قاسم انه تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة إنزال الخمس، موضحا انه عقب تقديم المساعدة الإنسانية و الطبية لهم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ، مركز إيواء سوق الخميس .