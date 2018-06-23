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حبس 9 أشخاص من طرفى مشاجرة أسفرت مقتل شاب فى دار السلام

السبت، 23 يونيو 2018 11:47 م
حبس 9 أشخاص من طرفى مشاجرة أسفرت مقتل شاب فى دار السلام حبس - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بحبس ٩ أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد اندلاع مشاجرة فيما بينهم أسفرت عن مقتل شخص.
 
كما صرحت النيابة بدفن جثة الضحية بعد عرضها على الطب الشرعى، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
 
كانت منطقة الجزيرة بدائرة قسم شرطة دار السلام، شهدت مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء والشوم، بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم، أسفرت عن مقتل شخص.
 
وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغا باندلاع المشاجرة ووجود قتيل، وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة بين طرف أول مكون من ٥ أشخاص بينهم سيدة، وطرف ثانى من ٣ أفراد، وأن المشاجرة بسبب خلافات الجيرة.
 
وتبين أن الطرفين استخدما أسلحة بيضاء وشوم وزجاجات فارغة، وأسفرت المشاجرة عن مقتل شخص يدعى "ر.ع" 28 سنة إثر إصابته بضربة على رأسه بآلة حادة.
 
وبتقنين الإجراءات تم القبض على طرفى المشاجرة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.
 
 
 

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