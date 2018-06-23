حبس زوجة وعشيقها 4 أيام لاشتراكهما فى قتل الزوج بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أمر المستشار علاء الخطيب، مدير نيابة مركز كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أحمد عاشور المحامى العام الأول النيابات كفر الشيخ ، حبس "ضحى ا.ع.س"، 25 سنة، ربة منزل، وعشيقها "محمد ا.ع.ا"، 24 سنة، مبيض محارة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهمامها بقتل أحمد ص.ع.ا"، 27 سنة، مبيض محارة، زوج المتهمة، وصديق المتهم، للتخلص من الزوج للمارسة علاقتهما غير المشروعه التى بدأت منذ عدة سنوات .

حيث أعمت العلاقة المحرمة الزوجة وصديق زوجها ، وخططا للتخلص من الزوج الذى كان يعمل بشرم الشيخ ولا يأتى إلا كل 20 يوما، لتوفير احتياجات الزوجه، وبرغم استغلالهما لتلك الأيام لممارسة تلك العلاقة الأثمة، دون أن يعلم الزوج بما يحدث، إلا أنهما أرادا أن يخفوه عن حياتهما للأبد، حتى لا يكون عزولاً بينهما، ولم تشفع الجيرة ولا الصداقة من خيانة الزوج.

تلقى اللواء أحمد صالح ، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عبدالوهاب، يفيد بعثور الأهالى على جثة شاب مقتول بطعنة نافذة فى الظهر وملقاه بمروى زراعى بإحدى القرى التابعة لأريمون بمركز كفر الشيخ.

وانتقل على الفور فريق البحث الجنائى بقيادة العقيد عبدالحليم فايد مأمور مركز كفر الشيخ، والرائد أحمد عبد السلام الشناوى نائب المأمور، والرائد رامى عبد الصمد رئيس مباحث المركز إلى موقع الحادث وتبين من الفحص أنها لشاب يدعى "أحمد صبرى الشامى" 27 سنة، مبيض محارة، ومقيم بناحية عزبة البحيرى التابعة لقرية أريمون، ملقاة على مصرف خاص بأرض زراعية بالقرب من منزله، وبها إصابة عبارة عن طعن بمنتصف الظهر من أعلى ومستقر بها نصل معدنى "سكين"، أحدث إصابته التى تسببت فى وفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وبسؤال والده "ص.ع.ا" 58 سنة، موظف بالوحدة المحلية لقرية أريمون، قرر أن الجثة لنجله، مضيفًا أنه متغيب منذ مساء أمس، ولم يحرر محضر بغيابه، ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته.

وأمر العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد عبد الوهاب رئيس مباحث المديرية لكشف غموض الحادث وسرعة ضبط الجناة، وتمكن فريق البحث من خلال إجراء التحريات اللازمة من التوصل للجناة.

وأسفرت جهود فريق البحث إلى أن مرتكب الواقعة صديق المجنى عليه "محمد.ا.ع.ا"، 24 سنة، مبيض محارة، ومقيم بعزبة البحيرى التابعة لقرية أريمون دائرة مركز كفر الشيخ، وزجة المجنى عليه "ضحى.ا.ع.س" 25 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان.

وكشفت تحريات فريق البحث أن علاقة عاطفية آثمة نشبت بين الزوجة وبين عشيقها، تطورت بينهما العلاقة حتى وصلت إلى الخروج سويا خارج المنزل مرات عديدة، بالإضافة إلى تردده على شقتها خلال الفترات التى يغيب فيها الزوج للعمل بمهنة "مبيض محارة."

وأضافت التحريات أن الزوجة أعدت خطة الخلاص من زوجها بالاتفاق مع عشيقها لخلو لهما الجو ، وضمان استمرار علاقتهما الآثمة، بوضع منوم للزوج للتخلص منه، ولكن المنوم لم يؤثر التأثير الكامل عليه ، فاتفقت الزوجه مع عشيقها من خلال مكالمة تليفونية ، ليستدرج العشيق ، صديقه " إلى أطراف القرية بحجة إعطائه "كارت ميمورى" خاص بزوجته، وبعد وصول الزوج إلى المكان غافله المتهم وتعدى عليه بالضرب من الخلف بأداة حادة "سكين" كان يخفيها محدثًا إصابته التى أودت بحياته وقام بالقاء جثته فى مصرف خاص بأرض زراعية، وأشارت التحريات إلى أن العاشق بعد ارتكابه الجريمة، قابل الزوجة وأخبرها بنجاح مهمته والخلاص من الكابوس الجاسم على قلبها.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقى القبض على الزوجة وعشيقها، واعترفا بارتباطهما بعلاقة عاطفية آثمة، وأن العشيق كان يستغل فترة إقامة صديقه بشرم الشيخ ، ويقيم علاقة أثمة مع زوجته، بدأت بإظهار حب العشيق لزوجه صديقه والتى وجد لديها الرغبة فى تلك العلاقة ، فتطور الحب لعلاقة أثمة كان يقضى العشيق مع زوجة صديقه بعض الوقت ، وحتى يخلو لهما الجو عقدا العزم وبيتا النية على قتل الزوج واعترفا بارتكابهما الجريمة، وأرشد المتهم عن السكين المُستخدم، تحرر المحضر 7965 إدارى مركز كفر الشيخ لسنة 2018.

وأمام مدير نيابة مركز كفر الشيخ، اعترفت الزوجة وعشيقها بارتكابهما الجريمة، وبالعلاقة الآثمة بينهما، وبتدبيرهما خطة التخلص من الزوج.