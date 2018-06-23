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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة إطارات السيارات فى طنطا بالغربية

السبت، 23 يونيو 2018 06:52 ص
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة إطارات السيارات فى طنطا بالغربية المتهمون والمضبوطات
الغربية – مصطفى عادل
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قررت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية، حبس 3 عاطلين مسجلين جنائيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تكوينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص سرقة إطارات السيارات.

 

كان قد تبلغ لقسم ثان طنطا من إدارة شرطة النجدة عن بلاغ  بسرقة إطار الكاوتشوك الاحتياطى لسيارة أثناء توقفها بمنطقة الاستاد دائرة، وذلك حال توقفها على جانب الطريق العام بالمنطقة محل سكنه، ولا يتهم صاحب السيارة أحدًا بالسرقة.

 

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، قادة العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، ضم ضباط إدارة البحث الجنائى، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل "إبراهيم . ح .م" 39 سنة، سائق سبق اتهامه فى قضايا تزوير وسلاح أبيض وجرح نافذ، "إسلام.م.م" 22 سنة، عاطل سبق اتهامه فى قضية سرقة، "أشرف.ر.إ"، 24 سنة، عاطل وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة بسيون، وقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات إطارات السيارات بمدينة طنطا والمدن المجاورة، مستخدمين سيارة تحمل لوحات رقم "ر ن س 984" قيادة وملك الأول.

 

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط المتهمين والسيارة والأدوات المستخدمة فى ارتكاب جرائمهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم ببيع الإطارات حصيلة جرائمهم لـ"طه.ص.ع" 39 سنة عامل كاوتشوك، ومقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، على علم بأن الإطارات من متحصلات جرائم سرقة، وتم استهدافه وضبطه وبإرشاده تم ضبط المسروقات، تحرر عن ذلك المحضر رقم  16439 جنح قسم ثان طنطا، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


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