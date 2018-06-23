حبس المتهم الهارب من أمين شرطة بعد تخديره بالاستروكس فى الأميرية

كتب ــ كريم صبحى

أمرت نيابة الأميرية، بحبس المتهم الهارب من أمين شرطة بمنطقة الأميرية بعد تخديرة بمعاونة شقيقه، فى الشارع أثناء عودته لقسم الشرطة 4 أيام علي ذمة التحقيق.

البداية، عندما تمكن ضباط مباحث قسم الأميرية من القبض على متهم هارب من أمين شرطة بعد مغافلته له بمعاونة شقيقه، وكان قد تم القبض عليه سابقا بمنطقة الأزبكية، وبالكشف عليه تبين صدور حكم ضده فى إحدى القضايا بالأميرية حيث اصطحبه أمين شرطة لعرضه على محكمة الأميرية، وبعد انتهاء عرضه على النيابة وأثناء سيره فى الشارع، فى طريقهما لإيداعه داخل القسم، تمكن المتهم من خداع أمين الشرطة المكلف بحراسته وخدره بعدما أعطاه سيجارة "استروكس"، غاب بعدها أمين الشرطة عن الوعى وتمكن المتهم من الهرب.